Tuorejuuston säilyvyys riippuu muutamasta eri seikasta.

Tuorejuustoja käytetään perinteisesti ruoanlaitossa, leivonnassa sekä esimerkiksi leivän päällä levitteenä. Joskus tuorejuustopakkaus jää käytön jäljiltä jääkaappiin lojumaan. Kuinka kauan se oikeastaan siellä avattuna säilyy?

Muista tämä parasta ennen -päiväyksestä

Valiolta kerrottiin vuonna 2023 MTV Uutisille juuston säilyvyyteen vaikuttavat seikat. Yrityksestä muistutettiin, etteivät juustopakkausten parasta ennen -päiväykset päde enää siinä vaiheessa, kun pakkaus on avattu.

Viileässä säilytettynä kypsytetyt palajuustot sekä sulatejuustot säilyvät pari viikkoa pakkauksen avaamisesta. Tuorejuusto tulisi sen sijaan syödä loppuun jo muutaman päivän sisällä.

Juustoa voi tietyissä tapauksissa syödä myös parasta ennen -päiväyksen jälkeen. Käyttökelpoisuuden voi arvioida omiin aisteihin luottaen.

Entä jos tuorejuusto on ollut huoneenlämmössä?

Juustopakkaus saattaa joskus jäädä muutamaksi tunniksi huoneenlämpöön, jos sitä on esimerkiksi tarjolla juhlapöydässä. Voiko tuorejuuston tämän jälkeen vielä laittaa takaisin jääkaappiin ja syödä myöhemmin?