33-vuotias suomalaisvahti Christopher Gibson lopettaa pelaajauransa.
Asiasta kertoi Saksan toisella sarjatasolla pelaava EC Kassel Huskies, jonka maalivahti- ja videovalmentajana Gibson aloittaa.
– Katson urani päätöstä sekavin tuntein. Toisaalta on sääli, että lapsuuden unelmani, jota olen elänyt viime vuodet, tulee päätökseensä. Toisaalta odotan innolla uutta rooliani Kasselissa, Gibson toteaa seuran tiedotteessa.
Gibson pelasi päättyneellä kaudella ICEHL:ssä HC Bolzanon ja Saksan DEL:ssä Schwenninger Wild Wingsin riveissä.
Pohjois-Amerikassa suurimman osan urastaan pelannut Gibson kiekkoili SM-liigassa Lukon paidassa 15 ottelussa kaudella 2023-24.
Gibson pelasi NHL:ssä yhteensä 16 ottelua New York Islandersin ja Tampa Bay Lightningin riveissä. AHL:ssä otteluita kertyi 244.