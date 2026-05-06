Valvontaisku lasten turvallisuudesta yllätti poliisin surkeasti: "Mikä voisi olla tärkeämpää?"

Pientä lasta pitäisi kuljettaa turvaistuimessa niska menosuuntaan päin. Shutterstock

Julkaistu 30 minuuttia sitten

Poliisi yllättyi siitä, että huoltajat eivät pidä lapsiaan turvassa autoissa. Viranomaisten valvonta paljastaa, että lapsia kuljetetaan autoissa puutteellisin turvatoimin. Valtaosa huoltajista kuljetti lapsiaan turvallisesti ja asianmukaisesti, mutta valitettavasti poikkeuksia paljastui tarkastuksissa. Turvalaitevalvontaa tehtiin 17 paikkakunnalla päiväkotien lähistöllä huhtikuussa. Turvalaitevalvontaa teki poliisi ja Liikenneturva. Lue myös: "Surkeita tuloksia" – nämä kahdeksan turvaistuinta hylättiin Autoliiton testissä "Aina yllättää kokeneenkin poliisin" Poliisi on pahoillaan siitä, että valvonnassa paljastui pahoja rikkeitä ja eriasteisia puutteita turvalaitteiden kunnossa ja kiinnityksessä. – Aina tämä yllättää kokeneenkin poliisin: vastaan tulee ajoneuvoja, joissa lapset eivät ole asianmukaisissa turvalaitteissa. Mikä voisi olla tärkeämpää kuin lasten turvallisuus, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kysyy tiedotteessa. Lasten turvallisuuden lisäksi viranomaiset joutuivat puuttumaan joitain kertoja myös vanhempien turvavyön käyttöön. – Aikuisen esimerkki on tärkeä, sillä lapset huomaavat pienimmätkin asiat niin hyvässä kuin pahassa. Siksi liikenteessä kannattaa toimia siten, miten haluaa oman lapsensa siellä tulevaisuudessa toimivan, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen. Lue myös:

Vanhemmat perustelevat kiireellä

Laki velvoittaa, että lapsen on käytettävä turvalaitetta autossa matkustaessaan, kunnes hän on 135 cm pitkä.

Liikenneturvan turvaistuinsuositus on vieläkin tiukempi: Se suosittelee, että lapsi istuu asianmukaisessa turvalaitteessa 150 cm pitkäksi asti ja selkä menosuuntaan asennetussa turvaistuimessa niin pitkään kuin mahdollista, kuitenkin vähintään nelivuotiaaksi saakka.

Alle 3-vuotiasta lasta ei myöskään saa koskaan kuljettaa henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa ilman turvalaitetta.

Laista ja suosituksista huolimatta huolimatta paljastui, että liian moni lapsi matkusti ilman turvalaitetta, eikä kaikille ollut kiinnitetty edes turvavyötä.

– Perusteluiksi turvalaitteen käyttämättömyydelle tai huonolle kiinnitykselle kerrottiin kiire tai matkan lyhyys. Onnettomuus voi sattua äkkiarvaamatta ja äkillinen jarrutus voi aiheuttaa lapselle hengenvaaran, jos hän ei ole kiinni turvaistuimessa, Korhonen kertoo tiedotteessa.

Myöskään ohjetta matkustamisesta selkä menosuuntaan ei aina noudatettu, vaan pienenkin lapsen kasvot saattoivat olla menosuuntaa kohti.

– Lapsen pää on painava ja niska herkkä, ja selkä menosuuntaan olevissa istuimissa ne saavat parhaimman tuen mahdollisessa törmäystilanteessa, Korhonen muistuttaa.

Seurauksena jopa ilmoitus lastensuojelulle

Poliisi joutui määräämään valvonnassa 14 liikennevirhemaksua ja kuusi sakkoa.

Valvonnan perusteella tuli selvitettävää myös lastensuojeluviranomaisille.

– Räikeimmissä tapauksissa poliisi tekee maksuseuraamuksen määräämisen lisäksi myös lastensuojeluilmoituksen. Näin toimitaan, kun poliisi tapaa lapsen, jonka hoidon ja huolenpidon tarve tai kehitystä vaarantavat olosuhteet edellyttävät mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä, kertoo Kallio.

3:04 Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola kertoo, millaiset turvaistuinvirheet koituvat lasten kohtaloksi. Moni lapsi olisi pelastunut liikenneonnettomuuksissa vuosina 2011–2020, mikäli istuin olisi ollut oikeanlainen ja sitä olisi käytetty asianmukaisesti.

