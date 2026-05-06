Poliisi yllättyi siitä, että huoltajat eivät pidä lapsiaan turvassa autoissa.
Viranomaisten valvonta paljastaa, että lapsia kuljetetaan autoissa puutteellisin turvatoimin.
Valtaosa huoltajista kuljetti lapsiaan turvallisesti ja asianmukaisesti, mutta valitettavasti poikkeuksia paljastui tarkastuksissa.
Turvalaitevalvontaa tehtiin 17 paikkakunnalla päiväkotien lähistöllä huhtikuussa. Turvalaitevalvontaa teki poliisi ja Liikenneturva.
"Aina yllättää kokeneenkin poliisin"
Poliisi on pahoillaan siitä, että valvonnassa paljastui pahoja rikkeitä ja eriasteisia puutteita turvalaitteiden kunnossa ja kiinnityksessä.
– Aina tämä yllättää kokeneenkin poliisin: vastaan tulee ajoneuvoja, joissa lapset eivät ole asianmukaisissa turvalaitteissa. Mikä voisi olla tärkeämpää kuin lasten turvallisuus, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kysyy tiedotteessa.
Lasten turvallisuuden lisäksi viranomaiset joutuivat puuttumaan joitain kertoja myös vanhempien turvavyön käyttöön.
– Aikuisen esimerkki on tärkeä, sillä lapset huomaavat pienimmätkin asiat niin hyvässä kuin pahassa. Siksi liikenteessä kannattaa toimia siten, miten haluaa oman lapsensa siellä tulevaisuudessa toimivan, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen.