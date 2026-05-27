Vanhusasiavaltuutetun mukaan yhteiskunnan digitalisaatio on heikentänyt hoivapalvelujen saatavuutta. Samalla sadat tuhannet vanhukset ovat ongelmissa yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa maailmassa.

Huomenta Suomessa vieraillut vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo toteaa, että niin kotihoidon kuin myös ympärivuorokautisen hoidon saatavuus on ollut jo pitkään laskussa.

Ikäihmisille, jotka asuvat kotonaan ja tarvitsevat päivittäistä apua, tilanne on lohduton. Topo nostaa esiin digitalisaation nopean kehityksen, josta kärsivät ennen kaikkea juuri vanhemmat kansalaiset.

– Meillä ei ole ollut koko aikana sellaista suunnitelmaa, miten ne ihmiset, jotka eivät ole työelämässä tai opiskelemassa, pysyvät digitalisaation kehityksessä mukana.

Kun yhtälöön lisätään viimeaikaiset sosiaaliturvaleikkaukset, joiden myötä yli 15 000 ikäihmistä putoavat alimpiin tuloryhmiin, ajautuu moni vanhus umpikujaan.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Vilja Levonius korostaa, että palveluiden siirtyessä digipuolelle olisi erittäin tärkeää tarjota kaikille yhdenvertainen mahdollisuus päästä niiden äärelle. Nyt paitsioon jää noin joka kymmenes suomalainen.

– Iäkkäitä on 1,3 miljoonaa, ja siellä on 600 000 iäkästä, joilla on ongelmia digimaailman kanssa. Heistä noin puolet on kokonaan ulkona ja toinen puolikas tarvitsisi apua, jotta pystyy itsenäisesti ja turvallisesti asioimaan, Topo tarkentaa.

