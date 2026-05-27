Suomalaisvalmentaja Jussi Ahokas johdatti joukkueensa Kitchener Rangersin loppuotteluun Kanadan juniorisarjojen finaaliturnauksessa Memorial cupissa.

OHL-sarjan mestaruuden tänä keväänä voittanut Kitchener upotti alkusarjan päätösottelussaan Chicoutimi Sagueneensin maalein 3–2 ja eteni loppuotteluun puhtaalla pelillä.

Ottelu itsessään ei ollut kovin puhdas. Turnauksessa on nähty lukuisia tappeluita ja tällä kertaa myös varsin törkeä teko. Quebeciläisjoukkue Chicoutimin Jordan Tourigny polkaisi laitaväännön yhteydessä useaan kertaan luistimellaan Kitchenerin Christian Humphreyn jalalle.

Tourigny ajettiin ottelusta ulos. Ahokas kävi tilanteesta kuumana.

– Tuo ei ole kovaa kiekkoa. Tuo on pelkurimaista jääkiekkoa eikä se kuulu arvoihimme, Ahokas kommentoi TSN:n mukaan.

– Jos joku tekee noin, se on halpamaisinta, mitä voit tehdä jääkiekossa. Tuollaisia ei pitäisi tehdä.

Humphreyn vammoista ei Ahokkaalla ollut heti ottelun jälkeen päivitystä.

Kitchener pääsee nyt suoraan loppuotteluun ja saa hetken odotella vastustajaansa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa pelattavaan finaaliin.

Neljän joukkueen alkusarjasta jäljellä on vielä Everett Silvertipsin ja Kelowna Rocketsin välinen ottelu. Tuon jälkeen sarjan toiseksi ja kolmanneksi sijoittunut pelaavat välieräottelun finaaliin pääsystä.