MTV Urheilun asiantuntijat Juhamatti Aaltonen ja Karri Kivi kritisoivat Aatu Rädyn toimintaa Sveitsin 1–0-maaliin johtaneessa tilanteessa.

Sveitsi sai tiistaina Leijonia vastaan pelattuun otteluun parhaan mahdollisen alun, kun Attilio Biasca vei isännät johtoon vain 40 sekunnin pelin jälkeen.

MTV:n studiotiimi otti pikaosuman syyniinsä erätauolla, ja löysivät osumasta paljon parannettavaa – varsinkin Aatu Rädyn osalta.

– Tuommoinen merkkausvirhe. Ei ole ihan pää ja mieli valmis, Aaltonen sanoo.

– Nyt tulee ne hetket, kun pitäisi puolustaa ja nopeasti tietää, mitä tehdä. Ihan totaaliväärä valinta, Kivi kritisoi.

Katso tilanne Kiven ja Aaltosen analyyseineen pääkuvan videolta.

Ottelu päättyi lopulta Sveitsin 4–2-voittoon, joten kisaisännät marssivat samalla lohkovoittajaksi.