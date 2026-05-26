Opetusministeri kertoo lisääntyneen kouluväkivallan olevan sietämätöntä.

Poliisin apua tarvitaan kouluissa yhä useammin, ja useimmiten syynä on väkivalta.

MTV:n selvityksen mukaan kouluissa tehtiin viime vuonna 6 500 rikosilmoitusta, ja nyt alkuvuonna tahti on kiihtynyt.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoi Asian ytimessä -ohjelmassa, että kuria ja käytöstapoja tarvitaan koko yhteiskunnassa.

– Itse viiden lapsen isänä tiedän, että jos kotona asiat eivät hoidu, niitä on hankala korjata myöskään kouluissa.

Tällä kaudella opettajien ja rehtoreiden valtuuksia tarttua häiritseviin tilanteisiin on opetusministerin mukaan lisätty.

"Sietämätön tilanne"

Espoolaisopettaja kertoo kyselyssä kouluarjesta näin: "Väkivalta on viikoittaista tai jopa päivittäistä. Puremista, sylkemistä, tukistamista, lyömistä, potkimista, kuristamista. On heitetty kuumaa vettä toisen päälle, juostu päin saksien kanssa."

– Sietämätön tilanne. Kuulostaa järkyttävältä. Ei tuollainen arki ole hyväksyttävä millään työpaikalla, Adlercreutz kommentoi.

Hänen mukaansa asiaan on nyt tartuttu ja yhteistyössä opettajien kanssa pyritään hakemaan keinoja tilanteen korjaamiseksi.

Konkreettisista toimenpiteistä kouluväkivallan kitkemiseksi Adlercreutz mainitsee muun muassa työryhmän perustaminen, joka omalta osaltaan yrittää kerätä laajasti osaamista saman pöydän ympäriltä. Lisäksi koulupoliisitoimintaa on vahvistettu.