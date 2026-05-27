Israel tappoi sotilasjohtajan edeltäjän vain kaksi viikkoa sitten.
Israel vahvistaa tappaneensa Gazassa toimivan terrorijärjestö Hamasin sotilaallisen siiven johtajan Mohammed Odehin.
Hamas-yhteyksistään tunnettu gazalaismedia kertoi Odehin menehtymisestä jo aiemmin, kirjoittaa israelilaismedia Times of Israel. Iskussa kuoli myös Odehin vaimo ja poikia.
Gazan pelastuspalvelun mukaan ainakin kolme ihmistä kuoli ja 20 haavoittui Gazan kaupunkiin tehdyssä iskussa, jonka yhteydessä myös Odeh menehtyi.
Israel tappoi Odehin edeltäjän Izz al-Din al-Haddadin 15. toukokuuta Gazan kaupunkiin tekemässään iskussa.
Odeh on jo neljäs Hamasin sotilasjohtaja, jonka Israel on tappanut lokakuussa 2023 alkaneen Gazan sodan aikana.
Israel on jatkanut iskujaan Gazaan tulitauosta huolimatta.
Tulitauko on ollut periaatteessa voimassa 10. lokakuusta 2025 lähtien, mutta "tällaista tulitaukoa pidettäisiin kaikkialla muualla sotana", sanoi Helsingin yliopiston tutkija Timo R. Stewart huhtikuussa.
