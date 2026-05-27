Yhdysvallat haluaa "Nato 3.0:n".
Yhdysvallat vähentää tuntuvasti Euroopan avuksi kriisitilanteessa tarkoitettua raskasta kalustoa, kertovat saksalaislehti Der Spiegel ja yhdysvaltalaismedia Politico.
Vähennyslistalta löytyy esimerkiksi hävittäjiä, strategisia pommittajia, sotalaivoja, sukellusveneitä, drooneja ja lentokoneiden tankkauskalustoa.
Lehtien mukaan Yhdysvallat on kertonut asiasta Euroopan Nato-maille viime viikon lopulla.
Vaikka Yhdysvallat ei ole ilmeisesti kertonut tarkkaa aikataulua suunnitelmalleen, täytyy Euroopan toimia Der Spiegelin mukaan nopeasti.
"Nato 3.0"
Euroopassa osattiin odottaa jonkinlaisia supistuksia Yhdysvaltojen kalustoon, mutta vähennykset ovat merkittävämpiä kuin eurooppalaiset johtajat odottivat, Der Spiegel kirjoittaa.
Ennen Naton tapaamista Euroopassa uskottiin, että kyse olisi vaiheittain tapahtuvista pienistä muutoksista. Pentagonin edustaja Alexander Velez-Green piti kuitenkin toisenlaisen puheenvuoron.
Yhdysvaltojen "Nato 3.0" -konseptin tavoite on, että Eurooppa hoitaa itse kokonaisuudessaan perinteisen puolustuksen. Tällä hetkellä Yhdysvallat vastaa noin puolesta Naton perinteisestä puolustuskyvystä.