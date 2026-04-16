Äskettäin sairastettu infektio voi lisätä aivoinfarktin riskiä nuorilla aikuisilla, HUS kertoo tiedotteessaan.
Aivoinfarktin syy jää usein nuorilla aikuisilla tuntemattomaksi. HUSin johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa tarkasteltiinkin salasyntyisiä aivoinfarkteja. Tällä tarkoitetaan sellaisia aivoinfarkteja, joissa sairastumisen taustalta ei löydy selkeää selittävää syytä.
Erityisesti aivoinfarktia edeltävän viikon aikana sairastettu infektio oli tutkimuksen mukaan yhteydessä yli kaksinkertaiseen aivoinfarktiin. Yhteys säilyi, vaikka keskeiset väestö- ja riskitekijät huomioitiin.
Tutkimus perustuu laajaan SECRETO-aineistoon, jossa analysoitiin 18–49-vuotiaita ensimmäisen aivoinfarktinsa saaneita potilaita sekä heihin iän ja sukupuolen mukaan sovitettuja verrokkihenkilöitä.
"Saattaa toimia laukaisevana tekijänä"
Tutkimuksessa tarkasteltiin veren hyytymiseen liittyviä biomarkkereita, ja selvisi, että aivoinfarktipotilailla oli selvästi korkeammat von Willebrand -tekijän (VWF) pitoisuudet verrokkeihin verrattuna.