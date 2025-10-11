Uuden tutkimuksen mukaan särkyneeseen sydämeen läheisen kuoleman jälkeen lisää kuoleman riskiä.

Läheisen kuoleman aiheuttama suru voi olla jopa tappavaa, ilmenee tutkimuksesta. Tutkimus julkaistiin Frontiers in Public Health -tiedejulkaisussa heinäkuussa 2025.

Tanskalaistutkimuksessa seurattiin 1 735 läheisen kuoleman kokeneen koehenkilön pitkäaikaisia terveysvaikutuksia 10 vuoden ajan. Koehenkilöt jaettiin ryhmiin sen perusteella, kuinka voimakasta suruoireilu oli.

Tutkimusjakson aikana voimakasta surua kokeneista koehenkilöistä 26,5 prosenttia menehtyi. Lievemmin surua kokeneiden ryhmässä luku oli 7,3 prosenttia.

Miten surua mitataan?

Surun voimakkuus määriteltiin tutkijoiden tuottamien kyselytutkimusten avulla. Voimakasta surua kokeviksi määriteltiin heidät, jotka täyttivät yli puolet tutkijoiden tunnistamista yhdeksästä surun oireesta. Oirekuvaan kuului muun muassa tunne-elämän turtumista, elämän merkityksettömyyttä, vaikeutta hyväksyä menetys ja hämmennystä omasta identiteetistä.

Koehenkilöt täyttivät kyselylomakkeen ilmoittautuessaan tutkimukseen, ja uudelleen puolen vuoden ja kolmen vuoden jälkeen.

Kyselylomakkeiden lisäksi tutkijat tarkkailivat koehenkilöiden lääkärikäyntejä. Voimakasta surua kokeneiden koehenkilöiden havaittiin käyttävän enemmän masennuslääkkeitä, mielenterveyspalveluja ja perusterveydenhuollon palveluja verrokkiryhmään nähden.

– He, jotka kokevat voimakasta surua, näyttävät tarvitsevan enemmän apua. He saattavat kokea ahdistusta ja vaikeuksia selviytyä tilanteesta, Aarhusin yliopiston tutkija Mette Kjærgaard Nielsen kertoo CNN:lle.

Voimakasta surua kokevat ovat myös usein huonommassa sosioekonomisessa asemassa, ja heillä saattaa olla enemmän mielenterveysoireita ja muita terveysongelmia, ilmenee aikaisemmista tutkimuksista.

"Kaikenlaisella surulla on akuutti vaikutus sydämen terveyteen"

Kardiologi ja sydänfarmakologian emeritusprofessori Sian Harding Lontoon Imperial Collegesta sanoo tutkijoiden tehneen hyvää työtä eristämällä surun erityisen vaikutuksen terveyteen ottaen huomioon myös muut riskitekijät. Harding ei ollut mukana tässä tutkimuksessa.

Harding sanoo tutkimuksen tärkeimmän löydöksen olevan sen pitkäaikaiseen kehitykseen keskittyvä näkökulma.

– Tiedämme hyvin, että kaikenlaisella surulla on akuutti vaikutus sydämen terveyteen, Harding sanoi CNN:lle.

– Minulle ei ollut erityinen yllätys, että tämä erityinen stressin muoto, kun se on pitkäaikaista, vahingoittaa kehoa. Se voi ilmetä erityisesti sydänsairauksina, mutta myös muina oireina, hän lisäsi.

Suru ja järkytys voi vaikuttaa terveyteemme

Vaikka tässä tutkimuksessa ei tutkittu surun murtamien omaisten kuolinsyitä, ovat tulokset yhteneväisiä laajemman tutkimuksen kanssa, joka osoittaa traumaattisen menetyksen vaikutuksen henkilön fyysiseen terveyteen.

Surun vaikutus sydänterveyteen voi ilmetä myös niin kutsuttuna särkyneen sydämen oireyhtymänä, joka tunnetaan lääketieteessä nimellä takotsubokardiomyopatia. Tämä tila aiheuttaa äkillisen rintakipukohtauksen, joka oireilee sydäninfarktin tavoin, ja vaatii usein välitöntä sairaalahoitoa, kertoo Terveyskirjasto. Tilan aiheuttaa usein tunnejärkytys tai voimakas fyysinen rasitus.

Hardingin mukaan pitkäaikainen surusta johtuva stressi voi myös aiheuttaa kohonnutta verenpainetta ja kortisolitasoa, lisääntynyttä diabetesriskiä ja heikentynyttä mielenterveyttä.

Lähde: CNN