Särkyneen sydämen oireyhtymästä on mahdollista toipua, uusi tutkimus uskoo.

Särkyneen sydämen oireyhtymä on sydänkohtauksen kaltainen vakava sairaus, jonka usein laukaisee vahva tunnepitoinen kokemus tai järkytys, kuten tieto läheisen äkillisestä menetyksestä, Terveyskirjasto kertoo. Oireyhtymä on viime vuosikymmeninä yleistynyt ja koskee erityisesti yli 50-vuotiaita naisia.

Oireyhtymä tunnetaan myös nimellä takotsubokardiomyopatia, ja se on saanut nimensä japanilaisen mustekalojen pyyntiruukun (tako tsubo) mukaan, sillä sydämen vasen kammio muistuttaa sairauden alkuvaiheessa ruukkua.

Oireyhtymään ei ole ollut olemassa hoitokeinoa. Nyt tutkijat ovat kuitenkin selvittäneet, että 12 viikon räätälöidyllä kognitiivisella käyttäytymisterapialla tai sydämen palautumista edistävällä liikuntaohjelmalla, johon sisältyi uintia, pyöräilyä ja aerobicia, voidaan auttaa potilaiden toipumista.

"Vaikutus potilaiden terveydelle voi muistuttaa sydäninfarktista toipumista"

Tutkimuksen löydökset esiteltiin European Society of Cardiology -konferenssissa Madridissa, kertoo The Guardian.

– Takotsubo-oireyhtymästä aiheutuu vakavia seurauksia sydämelle, ja ne eivät välttämättä koskaan parane. Tiedämme, että sen vaikutus potilaiden terveydelle voi muistuttaa sydäninfarktista toipumista, sanoo tutkimuksessa mukana ollut kardiologian lehtori David Gamble Aberdeenin yliopistosta The Guardianille.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja liikunta ovat kustannustehokkaita keinoja potilaiden toipumisen edistämiseksi, hän sanoo.

Tutkijat tutkivat kolmea eri hoitomuotoa

Tutkimuksessa hyödynnettiin koehenkilöitä, jotka olivat sairastuneet takotsubo-oireyhtymään. Koehenkilöiden keski-ikä oli 66 vuotta, ja heistä 91 prosenttia oli naisia. Koehenkilöt, joita oli yhteensä 76, jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään. Yhden ryhmän henkilöt saivat kognitiivista käyttäytymisterapiaa, toinen ryhmä liikuntahoitoa ja kolmas ryhmä tavanomaista hoitoa. Kaikki potilaat saivat myös henkilökohtaisesti hoitoa sydänlääkäriltä ja tarvittaessa lääkitystä.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, jossa hyödynnetään tutkittuja käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä, kuten käyttäytymisen aktivointia ja altistamista, kertoo Terveystalo.

Koehenkilöt, jotka valikoituivat ryhmään, jossa hoitomuotona oli kognitiivinen käyttäytymisterapia, kävivät 12 viikon ajan yksilöllisillä käynneillä terapiassa. Terapiasuunnitelmassa otettiin huomioon koehenkilöiden yksilölliset tilanteet, ja he saivat tarvittaessa myös päivittäistä apua.

Liikunta hoitomuotona tarkoitti koehenkilöryhmälle 12 viikon liikuntakurssia, johon sisältyi pyöräilyä kuntopyörällä, juoksemista matolla, aerobicia ja uintia. Liikuntamäärää lisättiin viikko viikolta.

Koehenkilöt näyttivät toipumisen merkkejä

Potilaiden tutkimiseen tutkijat käyttivät kehittynyttä kuvantamistekniikkaa, jota kutsutaan 31P-magneettiresonanssispektroskopiaksi, jonka avulla he pystyivät tutkimaan, miten potilaiden sydämet tuottivat, varastoivat ja käyttivät energiaa. Terapia- ja liikuntaryhmissä potilaiden sydämen käytettävissä olevan energian määrä kasvoi merkittävästi, mikä mahdollisti sydämen pumppaustoiminnan. Tätä ei havaittu tavanomaista hoitoa saaneilla potilailla.

Terapiahoitoa saaneiden potilaiden keskimääräinen kuuden minuutin kävelymatka pidentyi 402 metristä 458 metriin. Liikuntaohjelman suorittaneet potilaat pystyivät kävelemään keskimäärin 528 metriä kuudessa minuutissa, kun alkuperäinen keskiarvo oli 457 metriä.

Myös potilaiden VO₂ max eli kehon maksimaalinen hapenkulutus huippusuorituksessa kasvoi 15 prosenttia terapiahoitoa saaneiden ryhmässä ja 18 prosenttia liikuntaryhmässä. Kävelymatkan ja VO₂ max:n kasvu ovat merkkejä terveyden parantumisesta.

Sairaus iskee usein haavoittuvassa tilassa

Tulokset viittaavat siihen, että hoidot voivat tuottaa pitkäaikaisia hyötyjä, kuten oireiden lieventymistä ja kuolemanriskin pienenemistä, takotsubo-oireyhtymää sairastavilla, asiantuntijat sanoivat.

– Takotsubo-oireyhtymä voi olla tuhoisa sairaus, joka voi iskeä todella haavoittuvassa tilanteessa, jos sen laukaiseva tekijä on ollut äkillinen elämänmuutos, tutkimusta rahoittaneen British Heart Foundationin kliininen johtaja tohtori Sonya Babu-Narayan sanoi The Guardianille.

Lähde: The Guardian