Oletko sairastanut koronan? Näin tauti saattoi vaikuttaa verisuoniin – vaikutus suurempi naisilla

Koronavirus saattoi vanhentaa sydämen ikää, paljastaa tutkimus.

Covid-19-tauti saattoi tutkimuksen mukaan vaikuttaa verisuonielimistöön erityisesti naisilla, kertoo MedicalXpress.

Verisuonet jäykistyvät iän myötä. Tutkimuksen mukaan koronavirusinfektio saattoi kuitenkin kiihdyttää jäykistymistä. Tutkimus aiheesta julkaistiin European Heart Journal -lehdessä.

– Covid-19 liittyy verisuonten ennenaikaiseen ikääntymiseen pitkällä aikavälillä, erityisesti naisilla, tutkimustiimi kirjoittaa.

– Pandemian jälkeen olemme saaneet tietää, että monilla koronainfektion sairastaneilla on oireita, jotka voivat kestää kuukausia, jopa vuosia. Opimme kuitenkin edelleen, mitkä kehossa tapahtuvat asiat johtavat näihin oireisiin, tutkimusta tehnyt Rosa Maria Bruno kuvasi.

Koronaviruksen vuoksi sairastuneilla jäykemmät valtimot

Tutkimuksessa perattiin tietoja 16 maasta. Mukana olivat esimerkiksi Australia, Kanada, Kypros, Ranska, Turkki, Iso-Britannia ja Yhdysvallat. Tietoa löytyi yli 2 300 henkilöltä vuosien 2020 ja 2022 väliltä.

Osanottajat olivat joko säästyneet koronaviruksen aiheuttamalta taudilta, sairastaneet sen hiljattain ilman sairaalahoitoa, sairastaneet taudin sairaalassa "perushoidossa" tai sairastaneet sen tehohoidossa.

Henkilöiden verisuonten ikää arvioitiin mittaamalla, miten nopeasti verenpaineaalto matkustaa kaulan valtimosta jalkojen valtimoihin. Mittauksia tehtiin puoli vuotta ja vuosi taudin sairastamisen jälkeen.

Tutkijoiden mukaan kaikilla koronaviruksen vuoksi sairastuneilla oli jäykemmät valtimot taudilta säästyneisiin verrattuna. Tämä päti myös lievän taudin sairastaneisiin.

Naisilla vaikutus suurempi

Naisten valtimoissa vaikutus oli suurempi kuin miehillä tai henkilöillä, joilla oli long covidin oireita.

Tutkijoiden mukaan lievän koronataudin sairastaneilla naisilla vaikutus valtimoihin vastasi noin viiden vuoden ikääntymistä. Se nosti 60-vuotiaan sydän- ja verisuonitaudin riskiä kolmella prosentilla.

Rokotetuilla verisuonet olivat vähemmän jäykkiä kuin rokottamattomilla.

Pitkällä aikavälillä koronavirukseen liittyvä verisuonten ikääntyminen vaikutti tasaantuvan tai paranevan hienoisesti.

Verisuonten ikääntymistä voidaan hoitaa

Brunon mukaan "verisuoniefektille" on useita mahdollisia selityksiä. Esimerkiksi miesten ja naisten immuunijärjestelmien toimintaerot voisivat selittää tapauksia.

– Verisuonten ikääntymistä on helppo mitata. Sitä voidaan hoitaa laajalti saatavilla olevilla hoidoilla, kuten elämäntapamuutoksilla ja kolesterolia alentavilla lääkkeillä, Bruno sanoo.

Koehenkilöiden seuranta jatkuu, jotta voidaan havaita, johtaako verisuonivaikutus esimerkiksi lisääntyneeseen sydänkohtausriskiin.

Aiemmin on havaittu, että koronapandemia vanhensi myös teinityttöjen aivoja.

Katso myös: Uupumus, masennus, aivosumu? Asiantuntija kertoo, millaisia long covidin oireet ovat

4:01 Haastattelussa Turun yliopiston neurologian professori Risto O. Roine.

Lähde: MedicalXpress