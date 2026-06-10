Narkomaaniperheeseen syntyneen Taru Loikaksen tarina on riipaiseva kertomus siitä, miten syvimmästäkin pimeydestä voi löytää pois, jos joku näkee, välittää ja uskoo.

Kun Taru Loikas syntyi tammikuussa 1985, toiveet eivät olleet korkealla.

Äiti oli vauvaa odottaessaan käyttänyt säännöllisesti LSD:tä, heroiinia ja amfetamiinia, ja synnyttämään mennessä hänen kämmeniään ja jalkapohjiaan kutitti sietämättömästi. Hänellä oli raskausajan maksahäiriö.

Kun pariskunnan ystävä vieraili sairaalassa, hän pudisteli kauhuissaan päätään. Miten tuolta voi tulla normaali ihminen, hän ajatteli. Tuleva isä oli sekaisin ja veti kaksin käsin ilokaasua. Äitikin oli selvästi huumeissa.

Perhe vietti sairaalassa 12 päivää, minkä jälkeen he kotiutuivat. Mistään asiakirjoista ei käy ilmi, että kukaan olisi epäillyt heidän selviämistään vauvan kanssa.

Kuvaus Outi Lepistön kirjasta Kaiken jälkeen elossa – huumemaailmasta vapauteen (Tammi, 2026) ilmentää hyvin koko Taru Loikaksen tarinaa. Tilanne suorastaan huutaa reagoimaan, mutta hätä sivuutetaan tai siihen ei tartuta ajoissa.

Äiti hylkäsi lapsensa

Tarua retuutettiin vauvana Suomen ja Ruotsin väliä, ja vanhemmat pyörivät sekavissa huumepiireissä. Kuvioihin kuului myös aseita ja uhkauksia.

Kun Loikas oli parivuotias, äiti lähti ja isä toimitti lapsen mummille Helsinkiin.

Siitä alkoi jakso, jossa oli paljon myös hyvää. Loikas pärjäsi koulussa ja menestyi muodostelma­luistelussa.