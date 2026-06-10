Narkomaaniperheeseen syntyneen Taru Loikaksen tarina on riipaiseva kertomus siitä, miten syvimmästäkin pimeydestä voi löytää pois, jos joku näkee, välittää ja uskoo.
Kun Taru Loikas syntyi tammikuussa 1985, toiveet eivät olleet korkealla.
Äiti oli vauvaa odottaessaan käyttänyt säännöllisesti LSD:tä, heroiinia ja amfetamiinia, ja synnyttämään mennessä hänen kämmeniään ja jalkapohjiaan kutitti sietämättömästi. Hänellä oli raskausajan maksahäiriö.
Kun pariskunnan ystävä vieraili sairaalassa, hän pudisteli kauhuissaan päätään. Miten tuolta voi tulla normaali ihminen, hän ajatteli. Tuleva isä oli sekaisin ja veti kaksin käsin ilokaasua. Äitikin oli selvästi huumeissa.
Perhe vietti sairaalassa 12 päivää, minkä jälkeen he kotiutuivat. Mistään asiakirjoista ei käy ilmi, että kukaan olisi epäillyt heidän selviämistään vauvan kanssa.
Kuvaus Outi Lepistön kirjasta Kaiken jälkeen elossa – huumemaailmasta vapauteen (Tammi, 2026) ilmentää hyvin koko Taru Loikaksen tarinaa. Tilanne suorastaan huutaa reagoimaan, mutta hätä sivuutetaan tai siihen ei tartuta ajoissa.
Teini-iässä koko korttitalo romahti. Helsingin Munkkiniemessä koulua käynyt Taru ajautui "Munkan jengiin" ja jäi lopulta koukkuun amfetamiiniin, jota hän alkoi piikittää suoneen.
Loikas kertoo hakeneensa huumekuvioista huomiota ja hyväksyntää.
– Hain hyväksyntää väärillä keinoilla, aluksi urheilusta, josta sain positiivista palautetta, mutta sitten valitettavasti päihteistä ja niistä ystävistä, joita niissä piireissä minulla aluksi oli – ennen kuin päihdesairaus eteni ja ajauduin alamaailmaan. Sittenhän ei ollut mitään ystäviä, ja olin jo suossa, Loikas kuvasi Huomenta Suomen haastattelussa.
16-vuotiaana hän oli vakuuttunut kuolevansa pian.
Päihteet olivat niin luonnollinen osa hänen elämäänsä, että koki "toisen polven narkomaaniudestaan" jopa ylpeyttä. Hän tunsi seuraavansa vanhempiensa jalanjälkiä.
Kerran narkomaani, aina narkomaani? Juttu jatkuu videon alla.
8:23Miten ylisukupolvinen päihdekierre katkaistaan? Huomenta Suomessa asiasta keskustelivat päihdelääkäri Kaarlo Simojoki ja lastenpsykiatri Jari Sinkkonen.
Turvallisen aikuisen kaipuu
Loikaksen elämää varjostivat paitsi päihteet myös sivullisuuden tunne ja se että hänellä ei ollut turvallisia aikuisia, joiden kanssa olisi voinut puhua asioista avoimesti. Elämää määritti vaikenemisen kulttuuri.
– Vaikka maailma olisi romahtanut niskaan, elämää jatkettiin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Järisyttävien tilanteiden keskellä ei haettu toisista turvaa, vaan käännyttiin pois, Outi Lepistö toteaa kirjassa.
Lepistön mukaan Tarun sisäistä elämää leimasi lapsuudesta pitkälle aikuisuuteen asti kokemus viallisuudesta ja suorastaan raastavasta ulkopuolisuudesta.
Lepistölle koskettavinta oli kuulla, miten Taru kertoi huumeen omakohtaista löytämistä.
– Vaikutus oli sellainen kuin olisi löytänyt kauan kaivatun ystävän, joka täytti tyhjän aukon Tarun sisimmässä. Samoin monet muut ovat kuvanneet huumeiden vaikutusta; se on kuin läheisen kosketus tai läheisen syli. Minun mielestäni se on tosi pysäyttävää ja riipaisevaa.
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
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