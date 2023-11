Pietro Saari sukelsi 13-vuotiaana kovien huumeiden ja rikosten maailmaan – nyt hän kertoo, mikä rikollisia nuoria yhdistää

13-vuotiaana kovien huumeiden pariin

Nykyään inkluusio, eli oppimisen ja osallistumisen esteiden poistaminen, on vahva opetusta kouluissa ohjaava suunta. Pyrkimyksenä on pitää jokainen oppilas tavallisessa koululuokassa. Näin ei ollut kuitenkaan vielä 1990-luvulla.

Rikollisella tiellä 20 vuotta

Yleinen ajatusvinouma on Saaren mukaan se, että rikosten tekeminen ja päihteiden käyttäminen on ihmisen aktiivinen valinta.

Monet nuorista ovat olleet sijoitettuina ja laitoskierteessä. Pahimmillaan takana on asumista jopa kahdeksasta kymmeneen laitoksessa. Elämä on ollut sirpaleista, ja nuori ei ole kyennyt kiinnittymään mihinkään asuinpaikkaan tai turvalliseen aikuiseen. Silloin oma rikollinen kaveriporukka on ainoa, mitä on.