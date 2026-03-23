Maisa Inkeroinen aloitti alkoholin käytön jo 12-vuotiaana ja kertoo häpeän varjostaneen avun hakemista.

Tuhannet suomalaiset kärsivät päihderiippuvuudesta, josta voi toipua pitkäjänteisellä työllä ja isoilla elämäntapamuutoksilla.

Niin kävi myös elintapavalmentaja Maisa Inkeroiselle. Hän vieraili Huomenta Suomen aamussa kertomassa omasta päihde- ja huumetaustastaan sekä syömishäiriöstään.

Inkeroinen kertoo päihdekierteensä käynnistyneen koulukiusaamisen seurauksena.

– Olen hyvästä ja turvallisesta kodista lähtöisin, Inkeroinen kertoo taustastaan.

Hän joi ensimmäisen kerran alkoholia vain 12-vuotiaana.

– Vuoden päästä siitä se lähti kunnolla käyntiin. Ensin alkoholia, yläasteen jälkeen kannabiskokeiluja ja sitten 17-vuotiaana kovat huumeet, hän luettelee.

Päihteet toivat helpotusta ikäviin tuntemuksiin. Ne takasivat myös koviksen roolin, joka sai muut ikätoverit pelkäämään häntä ja lopulta vähensi myös kiusaamista.

– Kun porukka rupesi pelkäämään minua, se tuntui hyvältä, hän muistelee.

Inkeroinen sanoo ymmärtäneensä riippuvuuden luonteen vasta aivan loppuvaiheessa ennen hoitoon päätymistään.

– En ymmärtänyt, että minulla on sairaus. Tiesin, että minulla on ongelma, mutta vasta loppupuolella rupesin käsittämään, että ehkä minulla on ongelma tämän asian kanssa, koska tämä kuljettaa koko ajan elämääni, hän kertoo.

Päihteet menivät kaiken muun edelle

Inkeroinen tuli äidiksi hyvin nuorena ollessaan vielä päihde- ja huumeriippuvainen. Huumeiden laittomuus kytki tuoreen äidin arkeen myös rikollisuuden.

– Tämä on karu asia, mutta totuus on, että päihteet menevät kaikkien muiden asioiden edelle, jopa sen pienen lapsen, Inkeroinen kertoo.

Raitistuttuaan Inkeroisesta tuli toistamiseen äiti. Hän kuvaa sitä korjaavana kokemuksena ja kertoo kantaneensa pitkään häpeää ja syyllisyyttä elämästään esikoisensa kanssa.

– Vanhempi lapseni sanoi minulle, kun nuorempi syntyi, että hän on iloinen siitä, että nyt minä saan nyt olla sellainen äiti nuoremmalle tyttärelle, minkälainen olisin ollut silloin hänellekin, jos olisin osannut, Inkeroinen paljastaa.

Lapsen huostaanotto oli käännekohta

Inkeroinen kertoo raitistumiseen johtaneen käännekohdan olleen se, että esikoinen otettiin äidiltään pois oikeuden päätöksellä tämän ollessa 11-vuotias.

– Siitä alkoi muutaman kuukauden syöksykierre. Tiesin, että jos en nyt muuta elämääni, minulta lähtee henki, Inkeroinen kertoo.

Inkeroinen on ollut nyt raittiina 16 vuotta.

Nykyisin hän työskentelee elintapavalmentajana ja auttaa ihmisiä, jotka ovat jumissa muutoksessa, olipa kyse sitten terveydestä tai muista elämänmuutoksista.

