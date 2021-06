Jannan vuosia jatkunut huumetaistelu oli lähellä päättyä kuolemaan – perhe ihmettelee, miten vaikeaa hoidon saaminen on: "Kaikkialla on seinä vastassa"

Jannan äiti Sirke Lammi on taistellut tyttärensä kanssa avun saamiseksi, mutta päihdehoitoa on ollut äärettömän vaikea saada. Tytär haluaa päästä huumeista eroon, mutta yksin hän ei siihen pysty.

Äiti toivoo, että yhteiskunnassa tarjottaisiin kunnollista päihdehoitoa sitä haluaville, sillä se on huomattavasti halvempaa kuin kaikki akuutti hoito ja lyhyet katkaisuhoidot, mitä Jannakin on tarvinnut huumetaistelunsa aikana.

Isä kuoli huumeisiin

– Todella monella hoitoon tulevalla on taustallaan perinnöllistä päihderiippuvuutta. Ihmisten polut päihteiden käyttäjäksi ovat erilaiset, mutta yhteistä heille on, että päihteet ovat vieneet nämä ihmiset, sanoo päihdeterapeutti Mika Muukkonen.

Tuli riippuvaiseksi eri lääkkeistä

Janna käytti pääasiassa buprenorfiinia, joka tunnetaan paremmin Subutexina. Kyseessä on korvaushoitolääke, joka on myös yleisimmin käytetty opioidi suomalaisten huumeidenkäyttäjien piirissä.

Taisteli itsensä kuiville

Retkahti vuosien jälkeen

Korvaushoito tai kuolema

Henki lähes lähti

Kalliita kuluja

Perhe on todella pettynyt siitä, miten vaikeaa riittävän ja oikeanlaisen avun saaminen on ollut, vaikka se olisi myös yhteiskunnan etu.

Äiti on laskenut, että vuosien aikana yhteiskunnalta on kulunut ainakin 100 000 euroa kaikkiin niihin kuluihin, jotka olisi vältetty, jos Janna olisi päästetty riittävän hyvään ja tehokkaaseen päihdehoitoon.

– Summa voi olla paljon, paljon suurempi. Jannan lapsi on ollut nyt sijoitettuna kaksi vuotta, ja lastensuojelu maksaa paljon. Janna on ollut sairaalassa useita kertoja, ja nyt hänellä on pysyvästi sydämessä vammoja, jotka vaativat jatkuvaa hoitoa.

Lastensuojelu vetosi yksilökuntoutuksen puolesta

– Arvio on, että äiti ei pysy päihteettömänä pelkästään avohoidon tuella. Lapsen pitkäaikainen sijoitus on yhteiskunnalle kallista. Lisäksi hoitoketjujen jatkuva katkeaminen ja resurssien puutteellinen ohjaaminen pitkittävät perheen ja yksilöiden tragediaa tarpeettomasti puhumattakaan veronmaksajien kuormitusta, sosiaalityöntekijä vetosi lausunnossaan.

Yhteiskunta olisi voinut säästää

– Minnesota-hoito on rankka hoito. Päivät ovat pitkiä ja tiiviitä. Ensimmäisellä viikolla potilaan pää selviää ja toinen viikko on rankin. Silloin hoito jää herkimmin kesken. Vieroitusoireisiin annetaan apua, mutta lääkkeistä ja aineistä pyritään nopeasti eroon, hoitolaitos Kantamon johtava päihdeterapeutti Mika Muukkonen kertoo.

Jannan hoito laitoksessa on alkanut erittäin hyvin. Nyt hän on ollut kaksi viikkoa selvinpäin.

Päihderiippuvuus on sairaus

– Tämä on ollut järkyttävää. Yhtä taistelua, suurta surua, toivottomuutta ja pelkoa. Pelissä on monen ihmisen elämä. Olisi kaikkien etu, että Janna pääsee kuiville ja poika palaisi äitinsä luo, Lammi sanoo.

– Suomessa hoidetaan kaikkia muitakin sairauksia, joten yhtä lailla päihderiippuvuutta tulisi hoitaa. Jannasta on tuntunut hirveältä, miten häntä on kohdeltu. Kaikkialla on ollut seinä vastassa, ja hänestä on tuntunut, että hänellä ei ole mitään ihmisarvoa.