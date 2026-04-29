Teneriffalla nykyään eri lähteiden mukaan asuvaa venäläistä yleisurheilulegendaa Jelena Isinbajevaa vastaan on nostettu kotimaassaan kanne. Isinbajevaa uhkaa nyt pankkitiliensä jäädytys.
Isinbajeva oli aikaisemmin vahva Putinin tukija, mutta Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ei häntä ole enää nähty julkisuudessa. Isinbajeva asui aiemmin Monacossa, mutta on nyt elänyt hiljaiseloa Teneriffalle jo useamman vuoden ajan.
Hänellä on myös Moskovassa asunto, josta Ria Novostin mukaan hänelle on kertynyt maksamattomia laskuja 440 000 ruplan eli vajaan 5000 euron verran.
Uutistoimiston mukaan Isinbajevaa uhkaa nyt hänen venäläisten pankkitilien jäädytys. Tämä ei olisi ensimmäinen kerta, kun hänelle käy näin.
Isinbajevalla oli aikaisemmin maksamattomia laskuja 1,5 miljoonan ruplan eli reilun 17 000 euron verran. Ria Novosti kertoi, että Isinbajevalla meni kaksi kuukautta, kunnes hän sai velat maksettua.