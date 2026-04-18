ITIA kertoo BBC:n mukaan olevansa "tietoinen pelaajan kommenteista". Se vahvistaa, että tutkinta on käynnissä ja pelaajaa syytetään testistä kieltäytymisestä, mutta yksityiskohtia ITIA "ei pysty enempää kommentoimaan".

Vondrousovan mukaan asiantuntijat ovat varmistaneet hänen kärsineen akuutista stressireaktiosta ja yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä. Kaksinpelin maailmanlistalla 46:ntena oleva pelaaja raportoi taistelleensa pitkään loukkaantumisen, jatkuvan paineen sekä univaikeuksien kanssa, jotka ovat saaneet hänet uupuneeksi ja hauraaksi.

– Kun joku soitti ovikelloani myöhään illalla paljastamatta henkilöllisyyttään tai noudattamatta protokollaa, reagoin peloissani. Sillä hetkellä kyse oli turvallisuuden tunteesta, ei minkään välttelystä, pelaaja kirjoittaa Instagram-julkaisussaan .

Vondrousova kertoo joulukuun tapauksen sattuneen hänen "saavutettua murtumispisteen kuukausien fyysisen ja henkisen stressin jälkeen".

Pelaajien on kirjattava joka päivä tunnin ajaksi olinpaikkansa, jossa heitä voidaan kilpailujen ulkopuolella testata. He voivat näin myös odottaa testaamista.

MTV Pielisellä: Järvi-Suomen vesitilanne ei naurata asukkaita tai yrittäjiä – "Ei tarvitse tulla pettymään tänne"

Venla lähti hurjalle matkalle Norjan vuoristoon ilman kriittistä taitoa: "Enhän minä raukka osannut..."

Vondrousova voi jatkaa pelaamista, koska välitöntä pelikieltoa tapauksessa ei jaeta. Hän ei ole kuitenkaan pelannut sitten tammikuun, jolloin hän vetäytyi Adelaidessa pelatusta turnauksesta olkapääkivun vuoksi.