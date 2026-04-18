Marketa Vondrousovaa epäillään dopingtestistä kieltäytymisestä.
26-vuotias tennispelaaja Marketa Vondrousova ei päästänyt dopingtestaajaa kotiinsa joulukuussa 2025. Huipputennistä valvova International Tennis Integrity Agency (ITIA) syyttää tshekkiläistä vuoden 2023 Wimbledon-voittajaa dopingtestistä kieltäytymisestä.
Pelaajien on kirjattava joka päivä tunnin ajaksi olinpaikkansa, jossa heitä voidaan kilpailujen ulkopuolella testata. He voivat näin myös odottaa testaamista.
Vondrousova kertoo joulukuun tapauksen sattuneen hänen "saavutettua murtumispisteen kuukausien fyysisen ja henkisen stressin jälkeen".
– Kun joku soitti ovikelloani myöhään illalla paljastamatta henkilöllisyyttään tai noudattamatta protokollaa, reagoin peloissani. Sillä hetkellä kyse oli turvallisuuden tunteesta, ei minkään välttelystä, pelaaja kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.
Vondrousovan mukaan asiantuntijat ovat varmistaneet hänen kärsineen akuutista stressireaktiosta ja yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä. Kaksinpelin maailmanlistalla 46:ntena oleva pelaaja raportoi taistelleensa pitkään loukkaantumisen, jatkuvan paineen sekä univaikeuksien kanssa, jotka ovat saaneet hänet uupuneeksi ja hauraaksi.
Myös vihamieliset viestit ja uhkaukset ovat Vondrousovan mukaan vaikuttaneet häneen.
– Sen jälkeen, mitä tapahtui Petralle, emme ota kevyesti, kun tuntemattomat tulevat ovellemme.
Vondrousova viittaa toiseen tshekkiläispelaajaan, kaksinkertaiseen Wimbledon-mestari Petra Kvitovaan, jonka vasen käsi jouduttiin leikkaamaan murtomiehen puukotettua häntä hänen kotonaan vuonna 2016.
Kilpailukieltoa?
ITIA kertoo BBC:n mukaan olevansa "tietoinen pelaajan kommenteista". Se vahvistaa, että tutkinta on käynnissä ja pelaajaa syytetään testistä kieltäytymisestä, mutta yksityiskohtia ITIA "ei pysty enempää kommentoimaan".