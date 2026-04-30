Chelsean Mykhailo Mudryk on valittanut saamastaan dopingpannasta.

Englannin jalkapalloliitto FA lätkäisi kesällä 2025 nelivuotisen toimintakiellon Mudrykille tämän jäätyä kiinni kielletyn aineen käytöstä lokakuussa 2024.

BBC:n tietojen mukaan Mudryk antoi Ukrainan maajoukkuekomennuksella positiivisen testinäytteen, joka sisälsi sydänlääkkeenä käytettävää meldoniumia. Antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden listalle kuuluva meldonium parantaa kestävyyttä, voimantuottoa ja edistää palautumista.

Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS on nyt vahvistanut BBC:lle, että Mudryk teki helmikuussa valituksen dopingpannastaan. Osapuolet vaihtavat parhaillaan kirjallisia lausuntoja, mutta kuulemisia ei ole vielä sovittu.

Mudryk on aiemmin kieltänyt käyttäneensä kiellettyjä aineita tietoisesti, ja että positiivinen dopingtesti tuli hänelle yllätyksenä.

Mudryk siirtyi Chelseaan Shahktar Donetskista vuoden 2023 tammikuussa 70 miljoonalla eurolla. Ukrainalaistähti ei ole kuitenkaan onnistunut lontoolaispaidassa odotusten mukaisesti.

Juoksuvoimainen laitahyökkääjä on tehnyt 53 pelaamassaan Valioliiga-ottelussa vain viisi maalia.

Mudryk on pelannut pannansa vuoksi edellisen kerran 28. marraskuuta vuonna 2024.