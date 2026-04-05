Ukrainaa olympialaisissa ohjaskelkkailijana edustanut Oleh Avdieiev, 52, on puukotettu kuoliaaksi.

Uutistoimisto Ukrainian National News raportoi, että Lvivissä syttyi välikohtaus, kun alueellisen värväyskeskuksen sotilashenkilöstö ja poliisit olivat tarkistamassa asiakirjoja.

Tutkintatietojen mukaan tullivirkailijan veli lähti pakenemaan ja värväysupseeri Oleh Avdieiev, 52, yritti pysäyttää hänet.

Tullivirkailijan kerrotaan vetäneen esiin veitsen ja puukottaneen Avdieieviä usein pistoin rintaan ja kaulaan.

Avdieiev kuoli myöhemmin samana päivänä, torstaina, sairaalassa kaulaan kohdistuneen puukoniskun seurauksena. Ukrainalainen kilpaili aikanaan ohjaskelkkailijana talviolympialaisissa 1998 ja 2002.

"Jokainen, joka tappaa sotilaan, toimii Ukrainaa vastaan"

34-vuotiasta Andrii Trushia epäillään murhasta. Hänet on määrätty tutkintavankeuteen ja pidätetty kahdeksi kuukaudeksi ilman oikeutta takeisiin.

Hän kertoi oikeudessa muistaneensa tapahtumat huonosti. Miehen mukaan värväysupseerit olisivat kuitenkin hyökänneet hänen ja hänen veljensä kimppuun ja käyttäneet pippurisumutetta.

Uutistoimisto Interfax-Ukraine ja The Kyiv Independent kertovat, että Trushia uhkaa vankeusrangaistus, joka voi olla 10–15 vuotta tai elinkautinen.

Ukrainan puolustusministeriö on kommentoinut, että "jokainen, joka tappaa sotilaan, toimii Ukrainaa vastaan".

– Tappajaa uhkaa väistämätön rangaistus, puolustusministeriö julisti.

Viranomaiset ovat epäilleet, että tullivirkailija saattoi yrittää auttaa asevelvollisuutta suorittavaa veljeään pakenemaan.

The Kyiv Independent kirjoittaa, että sotaa käyvässä Ukrainassa on kasvavia mobilisaatiojännitteitä maan pyrkiessä vastaamaan Venäjän huomattavasti suuremmalle armeijalle.