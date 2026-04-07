Vinicius Jr. haluaa Lamine Yamalin mukaan rasisminvastaiseen taisteluun

Lamine Yamal ja Vinicius Junior ovat kohdanneet rasismia. All Over Press

Julkaistu 10 minuuttia sitten

JAAKKO SERVO

Lamine Yamalia sai kuulla rasistisia solvauksia viime viikolla pelatussa Espanjan ja Egyptin välisessä ystävyysottelussa. Jalkapallon tämän hetken suurimpiin tähtinimiin lukeutuvat Real Madridin Vinicius Junior ja FC Barcelonan Lamine Yamal

18-vuotias Yamal joutui todistamaan rasististisia lauluja ja huutoja viimeisimmäksi viime viikon ystävyysottelussa Espanjan ja Egyptin välillä.

Kannattajat huusivat ja lauloivat katsomosta islamofobisia ja muukalaisvihamielisiä kommentteja. Tämän jälkeen stadionin valotaululla käskettiin faneja lopettamaan vihamieliset huudot. Tämä johti vihellyksiin yleisössä.

– Tiedän, että huudot oli suunnattu vastustajajoukkueelle eikä se ollut henkilökohtaista minua vastaan, mutta muslimina se oli silti epäkunnioittavaa, Yamal kirjoitti Instagram-tilillään.

– Ymmärrän, etteivät kaikki fanit ole samanlaisia, mutta niille, jotka laulavat näitä asioita: uskonnon käyttäminen pilkkana tekee ihmisestä tietämättömän ja rasistisen. Jalkapallo on nautintoa ja kannustusta varten, ei ihmisten epäkunnioitusta varten, espanjalaistähti lisäsi.

Myös Espanjan jalkapalloliitto (RFEF) osoitti kantansa asiaan.

– Espanjan jalkapalloliitto vastustaa rasismia jalkapallossa ja tuomitsee kaiken vihamielisyyden stadioneilla, RFEF kirjoitti sosiaalisen mediassa.

Ottelu pelattiin Yamalin kotikaupungissa Barcelonassa. Peli oli määrä pelata Qatarissa, mutta se siirrettiin pelattavaksi Espanjaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ottelu päättyi 0–0-tasapeliin. Tuloksen myötä Espanja menetti kärkipaikkansa FIFA:n maailmanrankingissa Ranskalle.

Vinicius Jr. astui esiin

Lamine Yamalin ja FC Barcelonan yksi pahimmista kilpakumppaneista Real Madridin Vinicius Junior puhui maanantaina lehdistötilaisuudessa ja ilmaisi mielipiteensä asiaan.

– Rasismia tapahtuu koko ajan. On tärkeää, että Lamine puhui siitä, sillä se voi auttaa muita. Toivon, että Lamine voi jatkaa taistelua (rasismia vastaan). Meillä on rahaa, mutta köyhillä tummaihoisilla ihmisillä on haastavampaa kuin meillä, Vinicius Jr. sanoi.

Vinicius Jr. on joutunut urallaan niin ikään kuulemaan rasistisia huutoja ja hän ollut yksi aktiivisimmista rasismin vastaisista äänistä. Hän on aiemmin sanonut olevansa “rasistien teloittaja”.

Brasiliaispelaajan mukaan jalkapallotähtien vastuu muutoksen aikaansaamisessa on entistä suurempi. Hänen viestinsä lyhykäisyydessään oli: mitä useampi ääni liittyy mukaan, sitä vaikeampi ongelmaa on sivuuttaa.

Viniciuksen edustama Real Madrid pelaa tiistai-iltana Bayern Münchenia vastaan Mestarien liigan puolivälierän ensimmäisessä osaottelussa.

