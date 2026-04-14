800 metrin olympiakultaa urallaan juossut Ljudmila Gurevitsh on menehtynyt.
Ukrainan urheiluliitto tiedottaa suru-uutisesta: Ljudmila Gurevitsh on kuollut 91-vuotiaana.
Neuvostoliiton riveissä kilpaillut Gurevitsh teki kovaa jälkeä vuonna 1960. Sukunimellä Shevtsova tuolloin tunnettu juoksija paineli Moskovassa 800 metrin silloiseksi naisten maailmanennätykseksi 2.04,3 ja voitti Roomassa matkan olympiakullan.
Gurevitsh saavutti myös 800 metrin EM-pronssin Bernissä 1954.
Juoksijan uransa jälkeen ukrainalainen työskenteli vuosien ajan valmentajana.
Champion.com.ua-sivusto kirjoittaa Gurevitshin viettäneen elämänsä viimeiset vuodet Israelissa.