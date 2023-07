Teneriffalla oleilevalle Jelena Isinbajevalle vaaditaan häätöä – "Hän rakastaa Putinia"

Isinbajeva on pyörinyt kesän aikana otsikoissa, kun El Digital Sur kertoi Isinbajevan olevan Venäjän armeijan upseeri ja osallisena maansa politiikassa. Lehden mukaan Isinbajevalla on myös läheiset välit Venäjän presidentti Vladimir Putiniin .

– Kaikkien näiden vuosien aikana, joina Isinbajeva on auttanut Putinia pysymään vallassa, hän on ymmärtänyt, että on myös tärkeää rakentaa elämää Venäjän ulkopuolella. Nyt hän elää hyvin Espanjassa, Navalnyin taustajoukkoihin kuuluva Georgy Alburov vaatii.