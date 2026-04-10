Toimittajaa epäillään henkilötietojen väärinkäytöstä.

Venäläinen tuomioistuin on vanginnut Novaja Gazetan tutkivan journalistin Oleg Rolduginin tänään perjantaina. Hänet pidätettiin eilen.

Rolduginia epäillään henkilötietojen väärinkäytöstä. Naamioidut turvallisuuspalvelun työntekijät ratsasivat eilen sekä Rolduginin kodin että Novaja Gazetan toimituksen. Novaja Gazeta on yksi Venäjän tunnetuimmista tutkivista medioista. Roldugin on kirjoittanut muun muassa venäläisten päättäjien korruptiosta.

Rolduginin lakimies vaati, että toimittaja pantaisiin kotiarestiin vankilan sijaan. Lakimiehen mukaan Roldugin ei tiennyt kenen tietojen väärinkäytöstä häntä syytetään. Oikeus hylkäsi vaatimuksen ja määräsi journalistin vangittavaksi ennen oikeudenkäyntiä 10.5. asti.

Roldugin puhui oikeussalin lasikopista toimittajille. Hän sanoi, ettei vangitseminen pitkänä perjantaina enteile hyvää. Nyt vietetään ortodoksien pääsiäistä eli tämä perjantai on Venäjällä pitkäperjantai.

– Kuten tiedämme, tänään on pitkäperjantai. Olen täysin viaton ja ilmiselvästi viattoman ihmisen lähettäminen vankilaan pitkänäperjantaina ei ole kovin hyvä enne, Roldugin sanoi.

Venäjän rikoslain mukaan henkilötietojen väärinkäytöstä voi seurata jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistus.

Venäjä on tiukentanut sensuurilakeja ja lisännyt painetta riippumatonta mediaa kohtaan sen jälkeen, kun se aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan vuonna 2022.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB otti tällä viikolla kiinni myös freelancetoimittajan Siperiassa. Häntä epäillään maanpetoksesta.

