Tämä tapa yhdessä tupakoinnin kanssa nostaa suusyövän riskiä yli 600 prosentilla

Tupakointi ja kannabiksen käyttö lisäävät suusyövän riskiä.

Tutkimukset ovat jo vuosien ajan raportoineet, että tupakoivilla ihmisillä on viidestä kymmeneen kertaa suurempi todennäköisyys suusyövän kehittymiselle.

New York Post uutisoi nyt uudesta yhdysvaltalaistutkimuksesta, jonka mukaan säännöllinen kannabiksen käyttö on myös yhdistetty kohonneeseen suusyövän riskiin.

San Diegon Kalifornian yliopiston teettämän tutkimuksen mukaan kohonnut riski on 3,25-kertainen viiden vuoden aikana, kun verrataan ihmisiin, jotka eivät säännöllisesti käytä kannabista.

– Kannabiksen savu sisältää monia samoja karsinogeenejä sisältäviä yhdisteitä, joita on myös löydetty tupakansavusta. Tiedämme, että niillä on haitallisia vaikutuksia suun epiteelikudokseen, lääketieteellisen tiedekunnan anestesiologian osaston professori Raphael Cuomo kertoo yliopiston tiedotteessa.

– Nämä tulokset ovat osa laajempaa todistusaineistoa, joka viittaa siihen, että krooninen tai ongelmallinen kannabiksen käyttö voi lisätä syöpäriskiä kudoksissa, jotka altistuvat palamistuotteille, hän jatkaa.

Kannabis luokitellaan Suomessa huumausaineeksi, ja sen käyttö on laissa kielletty. Päihdetutkimuksen mukaan noin miljoona suomalaista on kuitenkin kokeillut kannabista, kertoo THL. Vuoden aikana kannabista käyttää noin 300 000 suomalaista.

Katso myös: Miten puuttua läheisen päihderiippuvuuteen? Juttu jatkuu videon alla.

9:18 Huomenta Suomen vieraina Irti huumeista ry:n puheenjohtaja Mirka Vainikka ja päihdelääkäri Atte Virolainen.

Suusyövät

Suusyöpiin kuuluvat huulten, kielen, ikenien sekä poskien ja suun limakalvojen syövät.

Terveyskirjaston mukaan Suomessa todetaan vuosittain noin 350 suusyöpätapausta.

Suusyövän riskitekijöihin kuuluvat tupakointi, krooninen alkoholin käyttö ja papilloomavirusinfektiot.

Lue myös: Tällaista on elämä kannabispsykoosiin sairastuneen kanssa

Syy savussa?

Cuomon tutkimustiimi analysoi dataa, johon kuului yli 45 000 suusyöpäpotilaan tiedot. Potilaista 949 kärsi addiktiosta kannabikseen. Datassa selvitettiin myös potilaiden ikä, sukupuoli, painoindeksi ja tupakointitottumukset.

Laskelmien perusteella heillä, jotka sekä tupakoivat ja olivat riippuvaisia kannabiksesta, riski suusyöpään sairastumiseen oli 624 prosenttia korkeampi seuraavan viiden vuoden aikana verrattuna pelkästään tupakkaa polttaviin ihmisiin.

Tutkijat arvioivat, että kohonnut riski johtuu hengitetystä savusta, joka voi vaurioittaa suun kudoksia.

Jos kannabista käytti esimerkiksi syömällä sitä sisältäviä leivonnaisia tai juotavia tuotteita, jotka sisälsivät tetrahydrokannabinolia eli THC:tä, ei suusyövän riski ollut samalla lailla kohonnut kuin kannabista polttamalla.

– Tutkimus on vielä kesken, joten säännölliset itsetarkastukset ja hammaslääkärintarkastukset ovat edelleen viisaita kaikille kannabiksen käyttäjille, Cuomo arvioi.

Tähän mennessä valmistuneet tutkimustulokset on julkaistu Preventive Medicine Reports -julkaisussa.

Lue myös: Jo tämä määrä alkoholia viikossa kasvattaa naisen riskiä sydänsairauteen

Pitkäaikaisvaikutuksia tutkittava laajemmin

Tutkijat korostivat, että kannabiksen pitkäaikaisvaikutuksia tulisi tutkia enemmän ja suun terveyden tietoisuutta tulisi korostaa päihdehäiriöiden hoidossa ja neuvonnassa.

Tutkimus ei ole ensimmäinen, joka on varoittanut kannabiksen ja syöpien yhteydestä.

Etelä-Kalifornian yliopisto julkaisi vuonna 2024 tutkimuksen, jossa kerrottiin, että päivittäinen kannabiksen käyttö on linkittynyt kolmesta jopa viisinkertaiseen riskiin kehittää pään ja kaulan alueen syöpiä. Suusyöpä on yksi pään ja kaulan alueen syövistä.

Cuomo suosittelee hakeutumaan hammas-, korva-, nenä- tai kurkkulääkärin vastaanotolle, mikäli suussa on kipeä haavauma tai punainen tai valkoinen läiskä, joka ei ole parantunut kahden viikon kuluessa, erityisesti jos nieleminen aiheuttaa puutumista, verenvuotoa tai kipua.

– Aikainen arviointi on tärkeää, koska ensimmäisen asteen syövät ovat melko usein parannettavissa, Cuomo summaa.

Katso myös: Pitäisikö tupakan ja nikotiinin myyntiä rajoittaa?

12:00 Erikoislääkäri ja puheenjohtaja Maria Juusela, yrittäjä Jari-Pekka Koponen sekä Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto arvioivat tupakan ja nikotiinituotteiden terveysriskejä ja liiketoiminnallisia arvoja.

Lähteet: New York Post, National Library of Medicine, UC San Diego, Cancer.org, Terveyskirjasto, Science Direct, Medical Xpress ja THL