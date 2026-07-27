Kiinnostava potilaishavainto johti tärkeään tutkimukseen.

Unilääkäri Henri Tuomilehto on tutkinut unta jo parinkymmenen vuoden ajan. Alun perin innostus unen tutkimukseen lähti kiinnostavasta potilashavainnosta.

– Olin silloin nuori lääkärinalku, ja omalla vastaanotollani hoidin silloin paljon uniapneapotilaita. Sitten huomasin, että aika monet niistä uniapneapotilaista ovat ylipainoisia, Tuomilehto kertoi unikeonpäivänä Huomenta Suomessa.

Tuomilehto alkoi havaintonsa myötä penkomaan kirjallisuutta aiheesta, ja havaitsi yllättävän seikan.

– Ylipainoinen ihminen, joka sairastaa uniapneaa, että jos se ihminen laihtuisi vähän, niin miten sille uniapnealle käy – sitä ei oltu tutkittu ollenkaan.

"Voi päästä kokonaan eroon"

Tuomilehto sai kerättyä rahaa johtamaansa tutkimukseen, joka vuonna 2009 oli maailman ensimmäinen kunnon tutkimus aiheesta.

– Todettiin se, että tosiaankin kun ihminen laihtuu, niin uniapnea paranee, ja siitä voi päästä kokonaan eroon.

Käypä hoito -ohjeistuksen mukaan ylipainoisen uniapneapotilaan hoitoon kuuluvat aina painonhallinta ja elämäntapaohjaus. Lievässä uniapneassa laihdutus voi olla jopa riittävä hoito.