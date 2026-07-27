F1-sarjaa johtavaa Mercedeksen Kimi Antonellia vastaan on nostettu oikeuskanne hänen kotimaassaan Italiassa. Asiasta uutisoi Corriere dello Sport.

Bolognalaiseen oikeusistuimeen jätetyn kanteen takana on Antonellin uran ensimmäisenä managerina toiminut Giovanni Minardi, joka vaatii 19-vuotiaalta F1-tähdeltä maksamattomia saatavia ja kompensaatiota heidän välisensä yhteistyösopimuksen purkamisesta.

Antonelli siirtyi Mercedeksen junioriohjelmaan vuonna 2019, mutta italialaislehteä siteeraavan Formulapassion-sivuston mukaan yhteistyö Minardin mukaan jatkui aina viime vuoteen asti, kunnes Antonelli purki sopimuksen yksipuolisesti kesken F1-tulokaskautensa.

Osapuolet ovat tiettävästi kaukana sovusta, ja Minardi hakee oikeusteitse jopa satojentuhansien eurojen summaa ajalta ennen Antonellin F1-uraa.

Toista kauttaan Mercedeksellä ja F1-sarjassa ajava Antonelli on ollut tänä vuonna sarjan ylivoimainen ykköstähti. Hän on voittanut 11 kisasta kuusi ja johtaa sarjaa 50 pisteen erolla Ferrarin Lewis Hamiltoniin.

F1 jäi eilen ajetun Unkarin GP:n jälkeen kesätauolle, jolta palataan tositoimiin elokuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna Hollannissa.