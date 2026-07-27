Garden Helsinki -areenahanke nousi kohun keskelle sille kaavaillun 35 miljoonan euron valtiontuen vuoksi. Hanketta ajavan taustayhtiön toimitusjohtaja haastattelussa.

Helsingin Töölöön suunnitellun areenahankkeen ympärillä on kuohunut viime viikkoina yhtiölle kaavaillun 35 miljoonan euron valtiontuen vuoksi.

Garden Helsinki -hanketta ajavan taustayhtiön Projekti GH:n projektijohtaja Ilkka Kilpimaa on MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Kilpimaan mukaan hanke eteenee valtiontuen menettämisestä huolimatta.

– Hanke oli etenemässä ennen valtiontukihakemusta ja etenee nyt senkin jälkeen.

Garden Helsinki -hanketta on valmisteltu yli 15 vuotta. Sen tavoitteena on lisätä Helsingin kapasiteettia suurten artistien konserttien sekä urheiluseurojen otteluiden ja harjoittelun järjestämiseen.

Hallitus myönsi viime vuonna Garden Helsingille 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen. Tuen myöntäminen herätti kohua, koska päätös tehtiin ilman virkamiesvalmistelua.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti viime viikolla hallituksen käsiteltyä asiaa, ettei areenahankkeen valtiontuen edistämistä jatketa.

Korjaus 27.7. Kello 11.38: Korjattu Ilkka Kilpimaan titteliksi projektijohtaja. Oli aiemmin virheellisesti toimitusjohtaja.