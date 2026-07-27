Kapteeni aloitti pikaisen laskeutumisen lentokoneen tuulilasin haljettua.

Oslosta varhain maanantaina ilmaan noussut Norwegianin matkustajalentokone joutui laskeutumaan tuulilasin halkeamisen vuoksi. Asiasta uutisoi norjalainen VG.

VG:n mukaan kyseessä on Boeing 737 -tyyppinen lentokone.

Lento oli matkalla Oslosta Kroatian Dubrovnikiin. Kun lentoa oli kulunut noin kaksi tuntia, kapteeni yllättäen ilmoitti laskeutumisesta ja kone lähti laskeutumaan vauhdilla, VG:n lähde koneen sisältä kertoo.

Lähteen VG:lle lähettämä kuva näyttää laajat halkeamat tuulilasissa. Norwegian on vahvistanut tapahtuneen uutiskanavalle.

Syy halkeamaan ei ole tiedossa. VG:n haastatteleman asiantuntijan mukaan ohjaamon ikkunat koostuvat vuorottelevista lasi- ja muovikerroksista, mikä tekee siitä paksun. Sisemmät kerrokset säilyvätkin usein ehjinä, vaikka halkeamia syntyisi.

VG kertoi viimeksi huhtikuussa Norwegianin koneesta, joka joutui kääntymään takaisin tuulilasin halkeaman vuoksi.