Suomessa on yksi väestöryhmä, jossa alkoholi on ykköstappaja – taustalla kaksi tekijää

Kun aiemmin suomalaiset kuolivat sydän- ja verisuonitauteihin, on alkoholi tänä päivänä suurin yksittäinen elinvuosia vähentävä vältettävissä oleva tekijä yli puolessa Suomen hyvinvointialueista.

– Tämä on hyvin merkittävä muutos vältettävissä olevien kuolemien tilastoissa, sanoo Mehiläisen päihdepalvelujen johtaja Kaarlo Simojoki .

Viina tappaa erityisesti 45–64-vuotiaita naisia

Suomessa alkoholi on yleisin 45–64-vuotiaiden naisten kuoleman aiheuttaja.

Simojoen mukaan taustalla on kaksi tekijää.

– Ensimmäinen on se, että naiset juovat enemmän kuin ennen ja ovat ottaneet miehiä kiinni kulutetun alkoholin määrissä. Samalla, kun miesten alkoholikuolleisuus on laskenut, naisten on noussut.