Haimasyöpää koskevassa lääketutkimuksessa saatiin lupaavia tuloksia.
Päivittäinen pilleri voi kaksinkertaistaa haimasyöpäpotilaiden elinajan, kertoo tänään julkaistu tutkimus.
Asiantuntijoiden lupaavina pitämistä tuloksista ovat uutisoineet muun muassa The Guardian ja NBC. Tutkimus kokonaisuudessaan julkaistiin vertaisarvioidussa The New England Journal of Medicine -tiedelehdessä.
Kliinisessä tutkimuksessa oli mukana 500 potilasta, jotka sairastivat levinnyttä haimasyöpää. Puolelle heistä annettiin lääkettä nimeltä daraxonrasibi. Kyseessä on kolmesti päivässä otettava pilleri.
Lääkettä saaneet potilaat elivät keskimäärin 13,2 kuukautta. Solunsalpaajia saaneet potilaat elivät keskimäärin 6,6–6,7 kuukautta.
Tutkittu lääke siis kaksinkertaisti elinajan. Lisäksi se aiheutti vähemmän sivuvaikutuksia kuin solunsalpaajat, joiden tehoa levinneeseen haimasyöpään kuvaillaan kaikkiaan vaatimattomaksi.