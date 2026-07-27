Kiti Kokkonen kirjoittaa somessa haikeasti uudesta elämänvaiheesta.

Näyttelijä Kiti Kokkonen kertoo tuoreimmassa Instagram-päivityksessään perheensä olevan uuden edessä.

– Siivoilen ja järjestelen huoneita uudelleen. Hiljalleen. Perheen pienin onkin yhtäkkiä omillaan elävä nuori aikuinen – eikä haikeuteen tarvita kuin lipaston alta löytyvä pienen pieni tarra tai listan alle piiloutunut hiuspinni. Lautalattiaan pysyvästi jäänyt kynsiliima. Pehmolelu. Sukka. Sinitarra seinässä, Kokkonen kirjoittaa.

Hän kertoo, ettei osannut yhtään varautua tunteeseen.

– Yksi elämänvaihe on pysyvästi ohi. Ja tietenkin samaan aikaan vaikka ja mitä vielä edessä. Mutta erikoista on ja vaatii totuttelemista. Onneksi mieleen on painunut kaikki.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kokkonen on bonusäiti puolisonsa Olavi "Olli" Tikan edellisestä suhteesta syntyneelle Sofia-tyttärelle.

– Se on aivan ihanaa. Se on todella suuri lahja, että saa olla vanhempi ja saa seurata lapsen kasvua, se on hieno juttu, Kokkonen kertoi MTV Uutisille vuonna 2021.

Sofia-tytär valmistui tänä keväänä ylioppilaaksi. Tikka tunnetaan erityisesti lasten Hevisaurus-yhtyeen laulajana sekä helsinkiläisestä rock-yhtyeestä nimeltään The Milestones.