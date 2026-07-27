McLarenin tallipäällikkö Andrea Stella uskoo, ettei Carlos Sainz saanut valotauluista tietoa Oscar Piastrin lähestymisestä.

Williamsilla ajava Sainz kolaroi Piastrin kanssa sunnuntain Unkarin GP:ssä, kun McLaren-kuski oli ohittamassa häntä kierroksella.

Piastri oli juuri käynyt toisella varikkopysähdyksellään ja tavoitteli paikkaa tallikaverinsa Lando Norrisin edellä.

Norris hyötyi kolarista ja onnistui ottamaan kärkipaikan myöhemmällä varikkokäynnillään. McLaren menetti tarjolla olleen kaksoisvoiton, kun Piastri joutui keskeyttämään vaihdelaatikkovian takia.

– Kierroksella ohitettavaan autoon kolaroiminen on asia, jonka ei odottaisi menevän vikaan kisassa. Minua ei oikeasti kiinnosta, näkikö hän minua vai ei, Piastri tuhahti kisan jälkeen.

– Se, että hän ei nähnyt, eikä kukaan kertonut hänelle, tai sitten häneltä puuttui täysin hahmotuskyky, on mahdotonta hyväksyä.

Sainz perusteli tapahtunutta takaa tulevista varoittavien sinisten lippujen puutteella. Nyt myös McLarenin tallijohto on taipunut tälle kannalle.

– Käsitykseni on, että sinisten valojen paneelit eivät toimineet, joten ehkä tänään häntäpään kuskeille oli normaalia vaikeampaa tiedostaa, mitä heidän peileissään tapahtui, Stella kommentoi.

– Carlos on todella reilu ja erittäin korrekti kuski. Olen siis varma, että tuo oli täysin tahatonta, mutta se oli vähän sääli Oscarin kannalta.