Jyväskylän JYP vahvistuu ruotsalaisella Arvid Costmarilla.

25-vuotias hyökkääjä on solminut JYPin kanssa alkavaa kautta koskevan sopimuksen. Hyökkääjä on pelannut valtaosan urastaan Ruotsin pääsarjassa SHL:ssä.

– Costmar on energinen, luotettava ja työteliäs kahden suunnan hyökkääjä. Hän on monipuolinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan keskushyökkääjä, että laitahyökkääjänä. Uskomme, että hän pystyy ottamaan JYPissä vielä askeleen urallaan ja kehittymään vielä entistäkin kokonaisvaltaisemmaksi pelaajaksi, JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä kertoo tiedotteessa.

Costmar oli nostamassa Djurgårdenia SHL:ään keväällä 2025. Hän pelasi joukkueessa myös SHL:ssä, mutta tulos jäi piippuun: hyökkääjä keräsi 29 ottelussa vain yhden syöttöpisteen, kun vielä Allsvenskanissa 41 otteluun syntyi 29 pistettä.

Costmar on alle 18-vuotiaiden maailmanmestari, mutta miesten maajoukkuepelejä ei vyöllä ole.