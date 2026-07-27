Pentagon lisäsi Iranin sodan tilastoihin kymmeniä uusia uhreja, kertoo CNN. Puolustusministeri Hegsethilta vaaditaan vastauksia muuttuneista tappioluvuista.

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on päivittänyt Iranin sodan henkilötappiotietojaan ja lisännyt tilastoihin yli 140 haavoittunutta sotilasta. Samalla tietokantaan palautettiin neljä viime viikolla Iranin iskuissa kuollutta sotilasta.

Päivitettyjen lukujen mukaan Yhdysvaltojen 28. helmikuuta Irania vastaan aloittamassa sodassa on kuollut yhteensä 18 yhdysvaltalaissotilasta ja haavoittunut 624. Haavoittuneiden määrä kasvoi merkittävästi aiemmin ilmoitetusta 482:sta.

Pentagon on saanut viime aikoina osakseen arvostelua, koska sen henkilötappiotietokannassa kuolleiden ja haavoittuneiden määrät pienenivät samaan aikaan, kun Iranin iskut jatkuivat.

Pentagon selitti muutoksia verkkopalvelun tilapäisillä teknisillä häiriöillä. Senaatin asevoimista vastaavan komitean demokraattijäsenet vaativat kuitenkin Yhdysvaltain puolustusministeriltä Pete Hegsethiltä selvitystä siitä, miksi luvut muuttuivat.

Uusi luokka tietokantaan

CNN:n mukaan tietokantaan lisättiin samalla uusi luokka ulkomailla toteutettaville sotilasoperaatioille. Luokkaan on merkitty 7. heinäkuuta jälkeen kaatuneet ja haavoittuneet sotilaat, mutta Pentagon ei ole tarkentanut, mitä operaatioita tai konflikteja se kattaa.

Päivämäärä osuu yhteen sen kanssa, jolloin presidentti Donald Trump ilmoitti uuden konfliktin Iranin kanssa alkaneen.