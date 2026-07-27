Aada Länsiluoto kertoo, ettei vienyt väitettyä tapausta eteenpäin.

Vaikuttaja Aada Länsiluoto, 20, väittää Hot Take Show -podcastissaan, että kolmekymppinen suomalainen julkkismies lähestyi häntä viestitse hänen ollessaan 14-vuotias.

Länsiluoto lukee podcast-jaksossa miehen väitetysti hänelle lähettämän viestin.

– "Hei, saako noin upeaa naista pyytää pizza- ja viinitreffeille mun luokse perjantaina", Länsiluoto lukee puhelimestaan.

Aada Länsiluoto ei puhu miehestä nimellä.All Over Press

Länsiluoto ei puhu miehestä nimellä, mutta sanoo, että tämä on saanut tuomion. Tuomio ei liity miehen Länsiluodolle väitetysti lähettämään viestiin.

– En vienyt sitä eteenpäin, koska rehellisesti en jaksa, enkä kokenut sitä ainakaan silloin niin häiritsevänä. Mutta kun jälkeenpäin tuli kohu, että tätä on tapahtunut muillekin... Okei, siitä tuli myös helpottunut fiilis, etten ole ainoa, hän sanoo.

Länsiluoto kuitenkin sanoo, ettei hän "ole ehkä näyttänyt tai vaikuttanut 14-vuotiaalta", eikä hän näin ollen halua syytellä liikaa miehiä, jotka ovat tuolloin lähestyneet häntä.

– Varmaan on ajateltu ehkä, että olet täysi-ikäinen. Toivon, että hän olisi ajatellut niin, koska muuten tuo olisi todella fucked up, Länsiluodon podcast-juontopari sanoo.