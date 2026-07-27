Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina.
Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel.
Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä.
Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta.