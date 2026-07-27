Saksan liittokansleri kyseenalaistaa viranomaisten toimet Berliinin iskun ennaltaehkäisyssä.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz ihmettelee, miten Berliinin Pride-iskusta epäilty Abdul Ballout pystyi lähestymään tapahtumaa, vaikka hän oli viranomaisten jatkuvassa valvonnassa.

– En pysty ymmärtämään, miten minä voin jäljittää kännykkäni mistä tahansa maailmasta – tai jopa käyttää sitä määrittämään esimerkiksi iPadini sijainnin –, mutta saksalaisten turvallisuusviranomaisten on muka mahdotonta määrittää turvallisuusuhiksi luokiteltujen henkilöiden olinpaikkaa samalla tarkkuudella, Reuters siteeraa Merziä.

Viranomaisten mukaan epäilty oli radikalisoitunut ja pyrkinyt liittymään aiemmin äärijärjestö Isisiin.

Ballout tuomittiin vakavasta valtion turvallisuutta uhkaavan väkivallanteon valmistelusta yhden vuoden ja kymmenen kuukauden vankeusrangaistukseen toukokuussa 2026 paikallisen nuorisorikollisuuslain nojalla.

Hänet kuitenkin päästettiin valvottuun vapauteen kuuden kuukauden ajaksi sen jälkeen, kun oikeus lykkäsi päätöstä siitä, pitäisikö rangaistuksen olla ehdollinen. Syyttäjät olivat valittaneet päätöksestä ja hakeneet pidempää rangaistusta.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz kävi laskemassa kukkia Berliinin iskun tapahtumapaikalla 26. heinäkuuta.