Mies hyökkäsi ihmisten kimppuun veitsen kanssa Pariisissa Ranskassa.
Ranskan poliisi otti maanantaina Pariisissa kiinni miehen, joka oli hyökännyt ihmisten kimppuun veitsen kanssa, sisäministeri Laurent Nunez kertoi toimittajille. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.
Sisäministerin mukaan mies oli hyökännyt kolmen naisen kimppuun kahden keittiöveitsen kanssa. Naiset ovat iältään 19-, 24- ja 36-vuotiaita.
Kahdella kolmesta naisesta on vakavat vammat. Loukkaantuneet vietiin sairaalaan.
Poliisin mukaan hyökkäys tapahtui lähellä Porte de Clichyä. Ministerin mukaan miehen otti kiinni vapaalla ollut poliisi.
– Se oli rohkea teko, Nunez sanoo.
Nunezin mukaan iskun motiivi on yhä tuntematon. Hän lisäsi, ettei poliisi pystynyt varmistamaan hyökkääjän henkilöllisyyttä, ja että tämän lausunnot olivat kiinnioton yhteydessä ”sekavia”.
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