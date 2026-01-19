Poliisilaitoksen vartijaa epäillään lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta.

Poliisilaitoksen vartijan epäillään pitäneen hallussaan ja levittäneen lasta seksuaalisesti esittävää kuvamateriaalia.



Asiasta uutisoi Yle. Yle oli saanut haltuunsa vartijan virantoimituksesta pidättämistä koskevan päätöksen, jossa rikosepäilystä kerrottiin.



Ylen mukaan tapausta tutkii Oulun poliisi. Epäilyn kohteena oleva mies on työskennellyt vartijana toisen poliisilaitoksen alueella.



Päätöksen mukaan vartija ei voi palata töihinsä, ennen kuin syyttäjä tai tuomioistuin on antanut ratkaisun epäilystä. Mies on tällä hetkellä pidätettynä virantoimituksesta.

Rikoslain mukaan lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapito on rangaistavaa. Säännöksen mukaan rikoksesta rangaistaan sitä, joka joko oikeudettomasti pitää hallussaan kuvaa tai kuvatallennetta, jossa esitetään seksuaalisesti lasta.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta voidaan tuomita sakkorangaistus tai vankeutta, jonka pituus vaihtelee neljästätoista päivästä yhteen vuoteen asti.