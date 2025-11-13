Noin 1 800 kokelasta sai hyvityspisteitä äidinkielen ylioppilaskokeessa syyskuussa tapahtuneen häiriötilanteen vuoksi, selviää Ylioppilastutkintolautakunnan tiedotteesta.
Käytännössä kokelas on voinut saada kokeessa 0–2 hyvityspistettä tilanteestaan riippuen.
Syyskuussa äidinkielen ylioppilaskoe jouduttiin keskeyttämään kymmenissä lukioissa teknisen ongelman takia.
Lue myös: Ylioppilastutkintolautakunta lupaa oikeudenmukaista arvostelua eilisten ongelmien jälkeen
Joissain lukioissa koe oli häiriötilanteen takia keskeytettynä useita tunteja, ja osa näiden lukioiden kokelaista teki tilanteen vuoksi lyhennetyn kokeen.