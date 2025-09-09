Eetu, 31, hiihti yhdeksässä päivässä erämaan halki Inarissa – tämä on suurin haaste Alone Suomi -ohjelmassa

31-vuotias Eetu on viihtynyt luonnossa pienestä lapsesta lähtien. Alone Suomi -ohjelmaan hän halusi mukaan sen aitouden vuoksi.

Kalanjalostajana työskentelevä Eetu, 31, asuu Siikalatvassa ja on haaveillut lapsesta asti, että pääsisi testaamaan erätaitojaan ja -tietojaan kunnolla tositilanteessa.

– Nyt on mahdollisuus kerran elämässä päästä erämaahan touhuamaan ja leikkimään majanrakennusta, Eetu kertoi MTV Uutisille Inarissa päivää ennen yksin erämaahan lähtemistä.

Eetu on yksi kahdeksasta kilpailijasta, joka antautuu Inarin erämaan armoille uudessa Alone Suomi -ohjelmassa. Yhteyttä ulkomaailmaan, perheeseen tai toisiin ihmisiin ei ole. Pisimpään luonnon armoilla selviytynyt voittaa 20 000 euroa.

Erämaahan yksin jäämistä enemmän Eetua pelotti lentää bootcampille, jossa kilpailijat viettivät noin viikon valmistautuen tulevaan koitokseen.

– En ole koskaan ollut lentokoneessa. Olin kyllä hieman pettynyt, kun odotin enemmän räminää ja pauketta, mutta se olikin hyvin sujuvaa, Eetu naureskeli.

– Maastossa olen ollut paljon, myös ilman ruokaa ja vähillä varusteilla. Olen ottanut tämän aika rennosti, enkä ole vielä turhaan jännittänyt. Olen harjoitellut paljon tietoja ja taitoja ja terästänyt entuudestaan opittuja. Lisäksi minulla on 10 vuoden kokemus kalanjalostuksesta, joten se on ehdoton vahvuus. Kalastus ja kalankäsittely tulevat minulta luonnostaan, hän jatkoi.

Perinnekäsitöitä ja Youtube-videoita

Eetu kertoo eräreissustaan kahdella Youtube-kanavallaan Ihan Eetu vaan ja Eetun völjyssä.Teresia Jokela / MTV

Eetu harrastaa perinnekäsitöitä ja on tehnyt muun muassa porontaljoista makuupussin, nahkakäsineitä ja ommellut porontaljapeskin, eli kovilla pakkasilla käytettävän turkin.

– Makuupussia kehtaa esitellä. Se ei ollut vaikea tehdä, mutta aikaa kului paljon. Kaikki työvaiheet kestivät yhteensä noin 150 tuntia.

Lisäksi hän pitää yllä kahta Youtube-kanavaa: Ihan Eetu vaan ja Eetun völjyssä. Jälkimmäinen on hänen pääkanavansa, minne hän jakaa eräkokemuksiaan. Eetun völjyssä onkin Suomen toiseksi suosituin retkeilyyn liittyvä Youtube-kanava.

– Erityisen suosittuja ovat selviytymistyyliset erämaareissut, joissa metsästetään, kalastetaan ja marjastetaan. Myös perinnetiedot ja -taidot kiinnostavat ihmisiä, Eetu kertoi Youtube-videoistaan.

Varhaisimmissa eräilyvalokuvissa Eetu on maannut ahkiossa isänsä mukana nostamassa talviverkkoja.

31-vuotias Eetu on viihtynyt luonnossa pienestä lapsesta lähtien.ITV Studios Finland

Yhtenä talvena hän hiihti yksin yhdeksässä päivässä Vätsärin erämaan läpi Inarissa.

– Seitsemäntenä päivänä näin vasta ihmisen. Se täysi yksinäisyys oli hienoa. Tykkään liikkua yksin, koska silloin se on helpompaa.

Eetu halusi mukaan juuri Alone Suomi -sarjaan, koska pitää sitä aidoimpana reality-ohjelmana. Siinä kilpailijat päättävät tekemisensä itse ja kuvaavat kaiken itse.

Hän aikoo olla erämaassa loppuun asti.

– Joko kisan tai oman jaksamisen loppuun asti. Ikävä tulee olemaan suurin haaste, kun minullakin on pieni lapsi kotona, Eetu pohti.

