Poroagrologi-Elinalla olisi The Summit -voittorahoille käyttökohde 2:00 Katso esimakua The Summit Suomi -kaudesta! Julkaistu 29.01.2026 16:55 Silja Välske silja.valske@mtv.fi The Summit Suomi -sarjan Elinalla olisi voittorahoille selvä tarkoitus. The Summit Suomi -sarja palaa maaliskuussa toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle. Yksin kisaan osallistujista on Elina. Tiedotteessa Elinan kerrotaan löytäneen elämäntavan ja -tehtävän poroista. Hän toimii päätyönään porojen ruokinta-asiantuntijana. Hänen kumppaninsa perheellä on myös porotila, jonka toiminnassa Elina on vahvasti mukana. Poikaystävä on poromies jo kuudennessa sukupolvessa, mutta Elinalla itsellään ei ole vastaavaa taustaa – sen sijaan hän puhuu kutsumuksesta. Jos Elina voittaisi, olisi rahojen käyttökohde selvä. – Unelma täysin poroelinkeinosta elämisestä olisi silloin hieman lähempänä.

The Summit Suomi -sarjan toisella kaudella äärimmäiset olosuhteet ovat entistä kovempia ja tehtävät hurjempia.

Hän kuvailee itseään sosiaaliseksi introvertiksi ja kertoo tarvitsevansa paljon aikaa itsekseen. Kaupungissa iskee nopeasti pakko päästä takaisin luontoon.

– Naureskelinkin vähän, että ei tässä reissussa mitään muuta ongelmaa ole kuin ne muut ihmiset.

Oikeasti ongelma ei kuitenkaan ole muissa. Elinalla on diagnosoitu vaativa persoonallisuus, joka kohdistuu nimenomaan häneen itseensä. Muiden mokailuille riittää ymmärrystä, mutta itselleen hän ei voi sellaista sallia.

Toisaalta vaativuus itseä kohtaan on eteenpäin ajava voima, mutta pahimmillaan tuhoava sellainen. Siksi voitto ei ole Elinalle tulevan koitoksen ykkösasia.

– Yritän vallata tässä kaksi huippua – sen konkreettisen huipun mutta myös oman pääkoppani.

The Summit -sarjassa vaelletaan vuoren huipulle.Lars Johnson

The Summit -sarjassa osallistujat saavat 150 000 euron palkintopotin, joka heidän on vietävä mukanaan huipulle. Jokainen euro, jonka retkikunta saa vietyä perille, on heidän. Luovuttaneiden osallistujien rahat menetetään. Pudotusäänestyksissä on mahdollisuus karsia jäseniä ja napata jonkun osuus voittopotista.

Juontajana jatkaa Jasper Pääkkönen.

The Summit Suomi su 1.3. klo 19.30 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kolme jaksoa ensimmäisellä viikolla, sen jälkeen yksi jakso viikossa.

