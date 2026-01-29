The Summit Suomi -sarjan Elinalla olisi voittorahoille selvä tarkoitus.
The Summit Suomi -sarja palaa maaliskuussa toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle.
Yksin kisaan osallistujista on Elina. Tiedotteessa Elinan kerrotaan löytäneen elämäntavan ja -tehtävän poroista. Hän toimii päätyönään porojen ruokinta-asiantuntijana.
Hänen kumppaninsa perheellä on myös porotila, jonka toiminnassa Elina on vahvasti mukana. Poikaystävä on poromies jo kuudennessa sukupolvessa, mutta Elinalla itsellään ei ole vastaavaa taustaa – sen sijaan hän puhuu kutsumuksesta.
Jos Elina voittaisi, olisi rahojen käyttökohde selvä.
– Unelma täysin poroelinkeinosta elämisestä olisi silloin hieman lähempänä.