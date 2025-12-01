Vappu Pimiän TTK-pesti alkoi vuonna 2009.
Vappu Pimiä päätti työnsä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman juontajana 18. tuotantokauden finaalilähetykseen sunnuntaina 23. marraskuuta.
Tuolloin päätökseen tuli työurakka, joka alkoi vuonna 2009, kun Pimiä aloitti TTK:n juontajana ohjelman neljännellä tuotantokaudella.
Pimiän viimeinen työpäivä TTK:n kulisseissa esitellään yleisölle MTV:n uutuusdokumentissa Vappu – viimeinen rumba, joka löytyy MTV Katsomosta.
Asian ytimessä.doc: Vappu – viimeinen rumba
Dokumentissa seurataan Vappu Pimiän viimeistä TTK-lähetystä ja muistellaan koko kansan rakastaman juontajan huippuhetkiä parketilla.
24:42Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo tunnuksilla.
Dokumentissa katsoja pääsee seuraamaan suosikkijuontajan viimeistä lähetyspäivää hetki hetkeltä. Kuvauksissa Pimiä esitteli muun muassa viikoittaisia rutiinejaan, jotka hän suoritti aina sunnuntaisin TTK:n studiolla.