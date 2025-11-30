



Näin Vappu Pimiä ruokaili aina juuri ennen suoraa TTK-lähetystä – yksi asia jäi pois ravintovalmentajan vinkistä 1:16 Katso traileri! Dokumentissa seurataan rakastetun juontajan viimeistä TTK-iltaa. Julkaistu 52 minuuttia sitten Aino Haili aino.haili@mtv.fi Vappu Pimiä paljasti Vappu – viimeinen rumba -dokumentin kuvauksissa aina ennen suoraa lähetystä suorittamansa rutiinit. Vappu Pimiä päätti työnsä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman juontajana 18. tuotantokauden finaalilähetykseen sunnuntaina 23. marraskuuta. Tuolloin päätökseen tuli työurakka, joka alkoi vuonna 2009, kun Pimiä aloitti TTK:n juontajana ohjelman neljännellä tuotantokaudella. Pimiän viimeinen työpäivä TTK:n kulisseissa esitellään yleisölle MTV:n uutuusdokumentissa Vappu – viimeinen rumba, joka julkaistaan MTV Katsomossa sunnuntaina 30. marraskuuta. Asian ytimessä.doc: Vappu – viimeinen rumba Dokumentissa seurataan Vappu Pimiän viimeistä TTK-lähetystä ja muistellaan koko kansan rakastaman juontajan huippuhetkiä parketilla.





Dokumentin kuvauksissa Pimiä esitteli muun muassa viikottaisia rutiinejaan, jotka hän suoritti aina sunnuntaisin TTK:n studiolla. Yksi hänelle tärkeä asia oli ennen lähetystä nautittava "snäkkilautanen".

– Ennen söin aina leipää ja teetä. Kuppi teetä, tilkka maitoa, aina mustaa, ei mitään hedelmähömpötyksiä. Parasta on Earl Grey, tai joku sen tyylinen, Pimiä kertoi kuvauksissa.

Vappu Pimiän snäkkilautanen.MTV

Leipä on saanut sittemmin jäädä ravintovalmentajan suosituksesta johtuen, joka oli sitä mieltä, että Pimiän tulisi syödä vielä enemmän kasviksia.

– Vaikka söin paljon kasviksia, niin lisäsin niitä vielä, joka paikkaan missä mahdollista. Sitten minulle alettiin tehdä täällä tällaista mieletöntä kasvislautasta.

Finaalipäivänä Pimiän lautasella oli muun muassa kurkkua, paprikaa, avokadoa, vihersalaattia, tomaattia, hummusta – sekä pikku "herkku" ekstrana.

– Tänään on laitettu kaksi siivua jotain tuollaista ihanaa juustoa, koska finaali. Söin ne ekana, tietenkin.

Ennen suoraa lähetystä Pimiä rauhoittui ja keskittyi aina tulevaan koitokseen rauhoittumalla hetken omassa pukuhuoneessaan, jossa hän nautiskeli snäkkilautastaan ja selasi esimerkiksi hetken puhelinta.

