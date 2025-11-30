Vappu Pimiän suorien lähetysten "pyhättö" ei näy televisiokatsojille TTK-lähetyksissä.
Vappu Pimiä päätti työnsä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman juontajana 18. tuotantokauden finaalilähetykseen sunnuntaina 23. marraskuuta.
Alkujaan Pimiä aloitti TTK:n juontajana ohjelman neljännellä tuotantokaudella vuonna 2009. Edellisellä kaudella hän oli itse tähtioppilaana parketilla tähtiopettaja Jani Rasimuksen rinnalla.
Pimiän viimeinen työpäivä TTK:n kulisseissa esitellään yleisölle MTV:n uutuusdokumentissa Vappu – viimeinen rumba, joka julkaistaan MTV Katsomossa sunnuntaina 30. marraskuuta.