Juuri nyt Avaa

Alkujaan Pimiä aloitti TTK:n juontajana ohjelman neljännellä tuotantokaudella vuonna 2009. Edellisellä kaudella hän oli itse tähtioppilaana parketilla tähtiopettaja Jani Rasimuksen rinnalla.

Vappu Pimiä päätti työnsä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman juontajana 18. tuotantokauden finaalilähetykseen sunnuntaina 23. marraskuuta.

Vappu Pimiän suorien lähetysten "pyhättö" ei näy televisiokatsojille TTK-lähetyksissä.

Vappu Pimiä paljastaa suorien lähetysten piilopaikkansa: "Jos ajatellaan, että täällä litkitään samppanjaa upeissa asuissa"

Vappu Pimiä paljastaa suorien lähetysten piilopaikkansa: "Jos ajatellaan, että täällä litkitään samppanjaa upeissa asuissa"

Vappu Pimiä esittelee TTK:n suorien lähetysten "kornerinsa". MTV

– Tämä on tämä glamourityöpiste, että jos ajatellaan, että täällä litkitään samppanjaa upeissa asuissa ja maataan jossain sohvalla, niin tässä se todella on se upea lavitsani, Pimiä kertoo.