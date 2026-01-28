Kankaanpäässä palaneesta kerrostaloasunnosta on löytynyt kuollut ihminen.
Hätäkeskus sai ilmoituksen tulipalosta kerrostaloasunnossa Kankaanpään keskustassa Satakunnassa tänään keskiviikkona iltapäivällä kello yhden aikaan.
Asunnosta löytyi sammutustöiden yhteydessä menehtynyt ihminen, Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.
Muille kerrostalon asukkaille ei aiheutunut vammoja tai vahinkoja, mutta rappukäytävään aiheutui savuhaittaa.
Poliisi selvittää syttymissyytä, joka ei ole tiedossa. Asiasta ei toistaiseksi tiedoteta enempää.