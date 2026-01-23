YK:n ihmisoikeusneuvosto pitää tänään erityisistunnon Iranin huonontuneesta ihmisoikeustilanteesta.

Kiireellistä istuntoa toivoivat Britannia, Saksa, Islanti, Moldova ja Pohjois-Makedonia. Vaadittu kolmasosa neuvoston 47 jäsenvaltiosta kannatti erityisistunnon kutsumista koolle.

Iranissa on viime viikkoina nähty maan historian suurimpia hallituksen vastaisia mielenosoituksia. Iranin hallinto on tukahduttanut mielenosoituksia väkivalloin. Tukahduttamispyrkimysten seurauksena on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kuollut tuhansia ihmisiä.

Protestiliike on suurin Iranissa nähty sitten vuosien 2022–2023, jolloin Mahsa Aminin kuolema viranomaisten käsissä sytytti kansallisen protestiliikkeen.

Marraskuussa 2022 YK:n korkein ihmisoikeuselin päätti käynnistää riippumattoman kansainvälisen tutkinnan Iranin väitetyistä ihmisoikeusrikkomuksista, jotka liittyvät syyskuussa samana vuonna alkaneisiin mielenosoituksiin.

Tehtävää jatkettiin viime vuoden huhtikuussa, jotta voitaisiin tutkia väitteitä "viimeaikaisista ja jatkuvista vakavista ihmisoikeusrikkomuksista Iranissa".

Aiemmin tässä kuussa kerrottiin, että tutkinnassa tarkastellaan avoimesti saatavia lähteitä, kuten videomateriaalia ja valokuvia, tuoreista mielenosoituksista ja niiden tukahduttamisesta.