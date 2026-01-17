Yhdysvaltalaismedian mukaan oikeusministeriö on aloittanut tutkinnan Minnesotan kuvernööristä ja Minneapolisin pormestarista. Demokraattijohtajien väitetään estäneen maahanmuuttoviranomaisten toimintaa.

Yhdysvaltalaistuomari on määrännyt, että maahanmuuttoviranomaisten tulee keventää otteitaan Minnesotassa.

Brittilehti Guardianin mukaan tuomari muun muassa kieltää rauhanomaisten mielenosoittajien ja autoilijoiden kiinniotot sekä kiinniotoilla uhkailun.

Lisäksi hän kieltää maahanmuuttoviranomaisia osoittelemasta aseilla mielenosoittajia ja sivustakatsojia sekä käyttämästä pippurisumutetta ja ei-tappavia ammuksia.

Maahanmuuttoviranomaisilla on 72 tuntia aikaa alkaa noudattaa määräyksiä.

Minnesotassa ja muualla Yhdysvalloissa on järjestetty laajoja mielenosoituksia sen jälkeen, kun maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui naisen kuoliaaksi Minneapolisissa reilu viikko sitten.

Uutiskanava CBS Newsin mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto on lähettänyt Minneapolisiin lähes 3 000 liittovaltion agenttia.